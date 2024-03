Saspe abre inscrições para workshop e curso sobre alimentação saudável

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano, em colaboração com o Serviço Social da Indústria (Sesi), abre nesta segunda-feira (11/03) as inscrições para workshop e curso sobre alimentação saudável. Serão oferecidas 60 vagas para as atividades na unidade móvel do Sesi, estacionada no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

As aulas serão distribuídas em três turmas, cada uma com 20 participantes. Uma delas será dedicada ao workshop “Sabor na Medida Certa - Reduzindo o Colesterol Elevado”, agendado para 21 de março (quinta-feira), das 13 às 15 horas. As outras duas serão para o curso “Almoço de Páscoa com Alimentação Saudável”, realizado no dia seguinte, 22 de março (sexta-feira), com uma turma pela manhã, das 8h30 às 11h30, e outra à tarde, das 13 às 16 horas.

Para se inscrever é preciso comparecer à sede do órgão (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e apresentar um documento de identidade com foto e um comprovante de residência de Suzano. Importante ressaltar que as atividades são destinadas a todos os residentes do município com 16 anos ou mais.

Durante as aulas, os participantes aprenderão a compreender e selecionar alimentos nutritivos, a planejar refeições balanceadas e a adotar hábitos que promovam a saúde a longo prazo. Também serão discutidas receitas, técnicas de preparo e dicas para tornar os bolos mais saudáveis, sem perder o sabor e hábitos alimentares. Além disso, serão debatidas estratégias para lidar com o colesterol elevado, proporcionando uma celebração de Páscoa que seja tanto satisfatória para o paladar quanto benéfica para a saúde.

De acordo com a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a capacitação irá proporcionar aos participantes um conhecimento mais profundo dos alimentos para que possam elaborar refeições saborosas e com muito mais qualidade. “Ao incorporar hábitos alimentares saudáveis e promover um estilo de vida equilibrado e consciente, podemos gerar um impacto positivo de longo prazo na prevenção de doenças e no bem-estar geral dos participantes e suas famílias. Portanto, reitero a importância de cursos como estes”, apontou Larissa.