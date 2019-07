Saspe abre nova turma para curso básico de Libras

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai abrir uma nova turma do curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a população. As inscrições devem ser feitas a partir do dia 10 de julho (quarta-feira) na sede do órgão municipal, onde ocorrerá a capacitação. Ao todo, foram colocadas 30 vagas à disposição.

Para participar, é necessário ser morador de Suzano e ter pelo menos 16 anos de idade. No ato da inscrição, devem ser apresentados comprovante de endereço e documento pessoal. O curso básico de Libras é voltado para pessoas com deficiência auditiva ou não. As aulas dessa nova turma serão realizadas sempre às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 16h30, começando em 15 de julho (segunda-feira). A previsão é de que se estendam até novembro.

A capacitação com a professora voluntária Simone Nakamura envolve os temas: “Os surdos e sua história, da antiguidade aos dias atuais”; “Conhecendo Libras como uma língua”; “Libras, segunda língua oficial do Brasil”; “Compreendendo a Libras”; “Libras, uma língua visual motora”; “A expressividade na Libras”; “Meios e formas de comunicar-se utilizando Libras”; e “Variação e composição de sinais na Libras”.

Atualmente, uma turma já está com aulas em andamento. “Iniciamos este curso em maio e, diante da procura de tanta gente, decidimos ampliar essa oportunidade com uma segunda turma. Para nós é motivo de satisfação ver o interesse das pessoas em aprenderem essa importante ferramenta de inclusão que é a Libras conosco no Saspe”, destacou a primeira-dama e dirigente do órgão municipal, Larissa Ashiuchi.

Mais informações pelo telefone (11) 4743-1600. O endereço do Saspe é rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano.