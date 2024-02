Saspe abre novas inscrições para workshop e curso sobre alimentação

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), está disponibilizando novas oportunidades para os workshops e cursos sobre alimentação saudável nesta quinta-feira (22/02). Ao todo, são 60 vagas disponíveis e as aulas ocorrerão na unidade móvel instalada nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - no Jardim Imperador).

As atividades irão ocorrer em três turmas, com 20 participantes cada. Uma delas é para o workshop “Sabor na medida certa - obesidade”, que será ministrado em 4 de março (segunda-feira), das 13 às 15 horas. As outras duas turmas serão para o segundo curso “Bolos Nutritivos”, que acontecerá em 5 de março (terça-feira) sendo uma no período da manhã, das 8h30 às 11h30, e a outra no período da tarde, das 13 às 16 horas.

Para realizar a inscrição, é necessário comparecer à sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas, e apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência de Suzano. Vale ressaltar que os cursos são voltados aos moradores com 16 anos ou mais.

Cada atividade proporcionará conhecimentos e habilidades para uma alimentação mais equilibrada, de acordo com o tema específico. Também serão discutidas receitas, técnicas de preparo e dicas para tornar os bolos mais saudáveis.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou que a parceria firmada entre os dois órgãos traz bons resultados para Suzano e ressaltou a importância dessas capacitações para os munícipes. “A parceria entre o Saspe e o Sesi na realização desses cursos e workshops é de suma importância para a nossa cidade, pois promove o acesso à informação e educação alimentar, capacitando os cidadãos a fazerem escolhas mais conscientes e saudáveis em relação à alimentação. Essa iniciativa é fundamental para o bem-estar e qualidade de vida de todos”, apontou ela.