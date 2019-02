Saspe abre novas turmas para o curso de Informática Básica

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) terá novas turmas para o curso de Informática Básica. As inscrições serão abertas nesta segunda-feira (4) e as aulas semanais começarão já na semana seguinte no órgão municipal suzanense. No total, 30 vagas estarão à disposição.

Para participar é necessário ter pelo menos 16 anos e ser morador de Suzano. O interessado em se inscrever deverá se dirigir até a sede do Saspe, entre 8 e 17 horas, e apresentar documento pessoal (RG ou CPF) e comprovante de endereço.

As 30 vagas serão divididas em duas turmas, uma com aulas às terças-feiras e outra às quartas-feiras, sempre das 8h30 às 11h30. O início da capacitação, que terá à frente o professor voluntário Wander Roberto, está programado para os dias 12 e 13 de fevereiro, respectivamente. A previsão é de que o curso seja concluído em 19 de junho deste ano.

Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone 4743-1600. O Saspe fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, na região central de Suzano.