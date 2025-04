Saspe abre vagas de workshop sobre empreendedorismo para mulheres nesta quinta-feira

O Serviço de Ações Sociais e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), abre nesta quinta-feira (10/04) as matrículas para o workshop “Habilidades Essenciais para Empreender”, voltado para o público feminino. Ao total, 50 vagas serão disponibilizadas e as inscrições devem ser realizadas de forma presencial no órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro).

A qualificação ocorre por meio do ‘Saspe Capacita’ e será realizado em encontro único em 9 de maio, das 13 às 17 horas. Ao final, será entregue às participantes um certificado.

Os cadastros devem ser efetuados das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, até todas as vagas serem preenchidas. As interessadas que desejam participar da capacitação devem ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência para realizar a matrícula.

O workshop tem como objetivo promover a qualificação de mulheres empreendedoras por meio da liderança, proatividade, inovação, resiliência, habilidade de tomar decisões estratégicas, assumir riscos calculados e cultivar parcerias colaborativas.

Para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, a capacitação pode contribuir de forma significativa o conhecimento das mulheres empreendedoras de Suzano. “Esse evento é o momento para as suzanenses impulsionarem ou abrirem seus negócios. Por meio do ‘Saspe Capacita’, diferentes cursos estão sendo dispostos pensando na qualificação delas”, ressaltou ela.