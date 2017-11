Saspe abre vagas para novo curso e palestra nesta quarta

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano abre inscrições nesta quarta-feira (8) para o curso de Padaria Artesanal (15 vagas) e para a palestra “Inteligência Relacional " (100 vagas). Os interessados devem firmar seus cadastros a partir das 8 horas, na sede do órgão social, localizado na Rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. A capacitação é destinada a homens e mulheres que tenham a partir de 18 anos.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, as 115 vagas serão preenchidas por ordem de chegada. No ato do cadastro, o interessado deve estar munido de documento original com foto e comprovante de endereço. No caso da palestra, será solicitado um quilo de alimento não-perecível. Todas as atividades conferem certificados após conclusão.

O curso Padaria Artesanal, que é um convênio com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, será oferecido nos dias 14, 16 e 17 de novembro, das 8h30 às 16h30, e terá à frente a professora Ana Carolina Maranho. Na oportunidade, os 15 alunos vão aprender a confeccionar dez tipos de pães, entre doces e salgados.

Já o workshop “Inteligência Relacional” vai contar com duas turmas de 50 alunos cada um. A primeira palestra será realizada em 27 de novembro (segunda-feira) e a outra no dia 28, ambas no período noturno (das 19h30 às 21h30). As aulas serão ministradas pelo pastor sênior da Igreja Batista Betel, Clodoaldo Massagli, que também é bacharel em Teologia e pós-graduado em Ciência da Religião. “Nesta palestra, os expectadores vão poder aperfeiçoar relacionamentos e aprender a construir resultados a partir de suas próprias ações”, comentou.

Tanto o curso quanto a palestra serão realizados nas dependências do Saspe. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600, durante a semana, em horário comercial.