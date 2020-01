Saspe abre vagas para o 8º curso de Promotoras Legais Populares

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano abre nesta segunda-feira (27) cem vagas para a nova turma do curso de Promotoras Legais Populares. A capacitação é voltada às mulheres maiores de 18 anos, com foco na cidadania sob a perspectiva da igualdade de direitos entre as diversidades de classe social, étnico-racial, sexual e suprapartidário. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de março, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede do órgão social (rua General Francisco Glicério, 1.334- Centro).

Para garantir a vaga, basta apresentar documento original com foto no ato de inscrição. O curso visa mulheres que desejam aprimorar seus conhecimentos sobre o valor humano, social, político e econômico, a partir de encontros semanais com profissionais do Direito e especialistas em outras áreas, conforme o tema abordado. As jovens de 16 e 17 anos também poderão participar, desde que autorizadas por responsável legal.

As aulas gratuitas serão ministradas todas as terças-feiras, das 18h30 às 21 horas, entre março e novembro, no anfiteatro Orlando Digenova, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682- Centro). Apenas a primeira aula deve ocorrer no Teatro Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354- Centro), no dia 10 de março, no mesmo horário.

Em 2019, o curso formou 52 suzanenses, que puderam reconhecer seus direitos e a violação deles. A ação segue a premissa de auxiliar a sociedade, junto às organizações governamentais, orientando mulheres para a ativa participação nas tomadas de decisões, a partir da fiscalização de políticas públicas. Para isso, o debate e entendimento da conduta Judiciária sob a ética de gênero, raça/etnia, classe social, orientação sexual e outros temas são essenciais para uma educação popular transformadora.

De acordo com a diretora de Projetos Especiais e coordenadora do PLP, Sandra Lopes Nogueira, as alunas serão orientadas sobre os mais importantes direitos do ordenamento jurídico com enfoque no impacto na vida das mulheres. “As participantes aprenderão sobre o atendimento às vítimas de violência doméstica e como lidar em situações machistas. Buscamos preparar mulheres multiplicadoras de conhecimento. Ou seja, mulheres empoderadas que possam ajudar muitas outras que não têm informação”, explicou.

Para a dirigente do Saspe e madrinha do PLP, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o curso entra para o seu quarto ano em Suzano, mostrando seu potencial e sua força. “A 8ª edição do PLP é resultado do sucesso deste curso. Estamos trabalhando para fazer de Suzano uma cidade igualitária, que fomente a sororidade (irmandade entre mulheres) e que valorize o público feminino. Enquanto eu estiver à frente do Saspe e do Fundo Social de Solidariedade, trabalharei pelo fim da violência contra a mulher”, concluiu.

Capacitação

A capacitação foi criada a partir da iniciativa da União de Mulheres do Município de São Paulo, com o apoio da organização THEMIS- Gênero e Justiça (RS), do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública (IBAP) e do Movimento do Ministério Público Democrático (MPD).

A atuação das PLPs é pautada por ideais de justiça, democracia, dignidade e defesa dos direitos humanos das mulheres e do acesso à justiça e ampliação da cidadania, lutando pela equidade de gênero e por uma sociedade onde as mulheres sejam reconhecidas e respeitadas no que se refere ao seu valor humano, social, político e econômico.