Saspe abrirá 60 vagas para o curso de Padaria Artesanal

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abrirá 60 novas vagas para o curso de Padaria Artesanal. As inscrições serão realizadas nesta segunda-feira (05/11), na sede do órgão municipal, localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, a partir das 8 horas. Para se inscrever é necessário ter 16 anos e comparecer pessoalmente à sede do Saspe com documentos pessoais e comprovante de endereço de Suzano.

Serão colocadas à disposição 60 vagas, divididas em três turmas com 20 cada uma. A duração do curso será de três aulas. Elas ocorrerão todas em novembro: da primeira turma nos dias 12, 13 e 14 (segunda, terça e quarta-feira), da segunda nos dias 21, 22 e 23 (quarta, quinta, sexta-feira) e da terceira nos dias 26, 27 e 28 (segunda, terça e quarta-feira), sempre com início às 8h30.

As atividades serão ministradas pela professora Ana Carolina Maranho numa cozinha totalmente equipada e preparada para receber os alunos no próprio Saspe. Na ocasião, os participantes aprenderão sobre a produção de dez tipos de pães: rosca estrela, pretzel, pão de maçã, pão de cenoura com recheio de goiabada, pão de mandioca com azeitonas, pão de bata com recheio de catupiry, pão de ervas, pão caseiro com frios, pão de forma tradicional e pão de forma integral.

Além disso, serão realizados workshops com o instrutor Jhonatan Lira sobre como fazer cookies, pão de mel e panetone, bem como explicações de como preparar maionese. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.