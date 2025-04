Saspe capacita 700 munícipes e Fundo Social arrecada 55 mil fraldas em cem dias

Nos primeiros cem dias da gestão do prefeito Pedro Ishi, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) capacitou 701 munícipes e o Fundo Social de Solidariedade de Suzano arrecadou 55 mil fraldas infantis, durante a “Gincana dos Servidores Solidários” realizada em janeiro.

Ainda foi registrado o recebimento de 628 pacotes de absorventes, 310 pacotes de fraldas geriátricas, 65 toneladas de alimentos, 2,5 mil litros de produtos de limpeza, 270 unidades de produtos de higiene e 4.045 caixas de bombons no período, beneficiando 1.078 famílias suzanenses.

As capacitações oferecidas pelo Saspe, com 14 cursos, garantiram formação profissional e incentivaram o empreendedorismo, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho e contribuindo para o fortalecimento da economia local. Os alunos tiveram acesso aos conteúdos relacionados aos temas “Expert do Liso”, “O Poder do Marketing”, “Overloque”, “Trilha Introdução ao Microsoft 365”, “Trilha da Carreira”, FluêncIA – Curso de Inteligência Artificial da Microsoft”, “Padaria Artesanal”, “Corte e Costura Moda Casual”, “Corte e Costura Moda Tendência”, “Cartazista Estilo Livre”, “Empreenda Rápido: Fabricação de Ovos de Páscoa e Bombons”, “Aprenda a fabricar e vender salgados congelados”, “Aprenda a fabricar produtos de confeitaria” e “Workshop: Storytelling – Contando a Sua História”.

Para ampliar as oportunidades oferecidas aos idosos do município, também foi garantida, pelo Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, a abertura de 725 vagas para 20 atividades distintas, incluindo dança de salão, violão, coral, jogo de xadrez e dama, workshop de artesanato, pintura em tecido, dança iniciante e alfabetização. A parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) seguiu atendendo aos estudantes da cidade com a formação de 22 alunos no ensino superior gratuito e abertura de 135 vagas nas graduações em Letras, Matemática, Pedagogia, Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação, Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Gincana Solidária

A arrecadação de fraldas infantis e de caixas de bombons foi proporcionada por meio da organização de gincanas solidárias, no recuo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, que envolveram os servidores da Prefeitura de Suzano e da Câmara. A iniciativa mobilizou as secretarias municipais, numa disputa saudável para beneficiar as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.

Na competição entre as pastas, as campeãs de arrecadação de fraldas foram a Secretaria de Saúde, com 10.387 unidades; a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, com 9.034; e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, com 3.730. A Câmara garantiu a doação de 15.198 fraldas.

Já na disputa referente à doação de caixas de bombons, a Secretaria de Esportes e Lazer foi a campeã de arrecadação, com 696 caixas. Em segundo lugar ficaram empatadas a Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária e a Câmara, ambas com 570 unidades. Já o Fundo Social, que engloba o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, ficou em terceiro lugar, com 510 unidades.

A primeira-dama Déborah Raffou Ishi, que preside o Fundo Social de Solidariedade e dirige o Saspe e o CCMI, destacou os números alcançados neste primeiro trimestre. “Pudemos beneficiar muitos munícipes com as nossas iniciativas. Garantimos cursos de capacitação para jovens, adultos e idosos, arrecadando ainda muitos itens para famílias em situação de vulnerabilidade social. Temos que parabenizar a mobilização da equipe do Fundo Social e as demais pastas da prefeitura, assim como a Câmara, pela participação nas gincanas solidárias. Fizemos um trabalho amplo e continuaremos cada vez mais atuantes no nosso propósito de reforçar as ações solidárias no município”, ressaltou Déborah.

O prefeito Pedro Ishi, por sua vez, afirmou que os órgãos sociais têm desempenhado um papel fundamental no município. “Nossas ações se refletem em mais qualidade de vida para os cidadãos. Promovemos capacitação e iniciativas solidárias que garantem arrecadações expressivas de alimentos, fraldas e outros itens, que são destinados aos moradores que mais precisam. Temos orgulho de poder fazer parte desse trabalho tão nobre, que desperta nos munícipes o espírito solidário e incentiva o amor ao próximo”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.