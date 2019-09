Saspe começa a entregar óculos do Programa da Boa Visão para idosos

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) realizou na noite desta terça-feira (24) a entrega simbólica de óculos do Programa da Boa Visão 2019 – Operação Melhor Idade, que neste ano tem o slogan “Olhos que Veem Coração Feliz”. A distribuição teve início com 27 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da rede municipal de ensino.

O evento ocorreu no anfiteatro do Saspe e contou com a participação da dirigente da unidade e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, dos secretários municipais de Educação, Leandro Bassini, e de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon, da coordenadora do Programa da Boa Visão e de Projetos Especiais, Neide Franco de Lima, e dos supervisores de ensino Jorge Felix e Heber Salviano.

Neste ano o programa atende, ao todo, 2.248 idosos. As primeiras escolas municipais a serem contempladas nesta primeira etapa foram Luiz Romanato, Victor Salviano e José Celestino Sanches. Estudantes de outras cinco unidades também participam desta edição: Abrão Salomão Domingues, Adélia de Lima Franco, Célia Pereira de Lima e Professora Mércia Amaral Andrade de Brito.

Além disso, o projeto também atende os idosos do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), ligado à Secretaria Municipal de Saúde, e de várias entidades e casas de acolhimento credenciadas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. As inscrições para participar do Programa da Boa Visão foram realizadas durante dois dias de junho no Complexo Educacional Mirambava e no Saspe.

“Este ano superamos a expectativa de atendimento. Todos os inscritos fizeram os exames necessários e além dos óculos, quem foi identificado com alguma doença ou outro problema relacionado, está sendo acompanhado na rede municipal de saúde. Estou muito grata por poder cuidar de vocês, resgatando a autoestima e proporcionando mais qualidade de vida”, disse Larissa.

Além disso, também está em andamento a Operação Óculos Escolar, que promove exames-testes em mais de 23 mil crianças de 3 a 8 anos matriculadas em 109 instituições de ensino de Suzano (escolas municipais, estaduais e do Sesi), do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). As entregas dos óculos para os alunos terão início em outubro.