Saspe começa a receber indicações ao projeto 'Mulheres Fazendo História'

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) está com o formulário on-line aberto para indicações voltadas à quinta edição do projeto “Mulheres Fazendo História na Cidade de Suzano”. A ação é parte do curso de Promotoras Legais Populares e visa homenagear mulheres que deixaram sua marca em algum segmento. Qualquer pessoa pode realizar a indicação até 29 de fevereiro, por meio do link bit.ly/mulheresfazendohistoria2024.

A ideia é dar visibilidade ao público feminino que historicamente promove avanços sociais na comunidade suzanense e contribui com o crescimento político, econômico e cultural dos segmentos que fizeram e fazem a história da cidade.

Vale destacar que a seleção considera toda a história e atividade desempenhada ao longo dos anos e, por essa razão, é de extrema importância que o formulário seja preenchido com riqueza de detalhes sobre as causas e objetivos da área de atuação da indicada.

Na última edição, que teve a premiação ocorrida em 17 de março do ano passado, foram homenageadas dez mulheres que receberam um buquê de flores e uma placa simbólica. O evento teve como palco o Cineteatro Wilma Bentivegna, que lotou para receber as premiadas e convidados.

Segundo a coordenadora do projeto, Sandra Lopes Nogueira, a iniciativa é muito importante para valorizar essas mulheres. “A proposta não é apenas celebrar as conquistas delas, mas também destacar sua importância fundamental na sociedade, promovendo a valorização e o reconhecimento de seus feitos e contribuições”.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, afirma que esse reconhecimento é de extrema importância, uma vez que dá visibilidade ao público feminino. “O projeto não só reconhece a essencialidade das mulheres na construção de Suzano, mas também evidencia o papel que desempenham no desenvolvimento diário da cidade, contribuindo de maneira significativa para um futuro melhor para todos os habitantes do município”, definiu.