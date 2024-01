Saspe disponibiliza 20 vagas para curso de 'Artesanato Reciclado'

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano promove nesta segunda-feira (22/01) o curso com o tema “Artesanato Reciclado” de porta ovos com CD usado na modalidade “Faça e Venda”. A atividade é gratuita e ocorrerá em aula única. As inscrições para a quarta edição deste curso, que oferece 20 vagas, já estão abertas.

A capacitação será ministrada das 13 às 16 horas pela instrutora Olga Ashiuchi com a proposta de oferecer uma oportunidade para que os participantes aprendam a criar artesanatos reciclados e explorem estratégias de venda. O limite de alunos garante uma experiência personalizada.

Para participar, os interessados devem realizar um cadastro junto ao Saspe, localizado no número 1.334 da rua General Francisco Glicério, no centro, das 8 às 17 horas. No momento da inscrição será necessário apresentar um documento original com foto e um comprovante de residência em Suzano. Os itens necessários para trazer à aula são tesoura, cola, pistola de cola quente, cola quente, retalhos de tecido, linha, agulha e uma cartela de pedrinhas coloridas.

Para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o órgão segue empenhado em oferecer novas fontes de renda para os munícipes e também é uma oportunidade de trabalhar com itens recicláveis, contribuindo com o meio ambiente. “A abordagem deste tipo de curso se concentra na aplicação prática, a equipe está comprometida em oferecer formação de alta qualidade e oportunidades para os suzanenses. Ao lidar com materiais recicláveis, estamos, de certa forma, auxiliando na preservação da nossa natureza", concluiu. Para mais informações, o órgão está à disposição por meio do telefone (11) 4743-1600.