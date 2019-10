Saspe e CCMI abrem 170 vagas para novos cursos e workshops

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti iniciam na próxima semana inscrições para novos cursos e workshops. O Saspe oferece oportunidade para capacitações voltadas à reciclagem, com os cursos “Gerenciamento de Resíduos Sólidos” e “Reduzir, Reutilizar e Reciclar”, além de mais uma edição dos cursos de construção civil e jardinagem. Já o CCMI traz artesanato em biscuit.

A semana se inicia com as inscrições do curso “Construção Civil – Pedreiro”, que visa instruir sobre noções básicas deste ofício. São dez vagas disponíveis a partir de segunda-feira (7), com a previsão de início das aulas em 14 de outubro (segunda-feira). Os encontros serão às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 11h30. Para se inscrever, é preciso comparecer ao Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro) com documento de identificação e comprovante de endereço.

Já na terça-feira (8) começam as inscrições para o curso “Jardinagem na Prática”, também promovido pelo Saspe em parceria com o Viveiro Municipal Tomoe Uemura. São 40 vagas, para duas turmas de 20 pessoas. O primeiro grupo terá aulas às terças e quintas-feiras, a partir do dia 15, das 8 às 12 horas. A segunda turma vai receber a capacitação das 13 às 17 horas, nos mesmos dias. Os encontros serão ministrados no Viveiro Municipal, mas as inscrições devem ser feitas no próprio Saspe, também mediante apresentação de documento de identificação e comprovante de endereço.

Ainda no dia 8, se iniciam as inscrições para o curso de Artesanato em Biscuit, no CCMI. A aula será ministrada pela professora Cláudia Jordão, com o tema Natal. O curso tem 20 vagas e será no dia 21, para duas turmas de dez pessoas: de manhã, das 8h30 às 11h30, e à tarde, das 13h30 às 16h30. Para participar é preciso ter mais de 55 anos e apresentar documento de identificação, comprovante de endereço e cartão do SUS no próprio CCMI (rua Benjamin Constant, 1375 – Centro).

No dia 15 de outubro (terça-feira), o Saspe abre inscrições para o workshop “Reduzir, Reutilizar e Reciclar”, com 50 vagas. O curso ocorrerá em 23 de outubro (quarta-feira), das 14 às 16 horas. Já no dia 22 (terça-feira), as inscrições serão para o workshop “Gerenciamento de Resíduos Sólidos”, também com 50 vagas e previsto para acontecer no dia 30 (quarta-feira), das 9 às 11 horas. Para participar dessas atividades também é preciso comparecer ao Saspe com documento de identificação e comprovante de endereço.

“São grandes oportunidades para conhecer se um novo ofício, aprender sobre um assunto diferente, adquirir habilidades e até mesmo gerar renda extra. Fico muito contente com a procura e a adesão aos cursos que promovemos”, disse a primeira-dama e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi.