Saspe e Centro de Convivência da Melhor Idade abrem 45 vagas em três cursos

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e o Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti abrem inscrições para três novos cursos na próxima segunda-feira (25), que somam 45 vagas disponíveis: Delícias de Páscoa, Corte e Costura e Bordado em Tecido. A previsão é de que as aulas, que serão gratuitas, comecem na segunda semana de março.

O curso Delícias de Páscoa ocorrerá entre os dias 11 e 15 do mês que vem (segunda a sexta-feira), das 8h30 às 11h30. Nele os alunos aprenderão com a instrutora Lucélia Nogueira a fazer ovos de chocolate, bombons, trufas e pão de mel. Todo o material necessário estará à disposição no local.

Foram colocadas 20 vagas à disposição. Para se inscrever é necessário ter mais de 18 anos e comparecer à sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), a partir das 8 horas, com documento pessoal e comprovante de endereço de Suzano.

Já o curso Corte e Costura tem 15 vagas disponíveis, mas será realizado na sede do Instituto Pró-Moradia do Miguel Badra Baixo, que fica na rua Sem Nome 2, 48. Também lá devem ser feitas as inscrições, com as mesmas exigências (idade mínima 18 anos, documento pessoal e comprovante de endereço). As aulas com a instrutora Mônica Caldeira ocorrerão às quintas-feiras, das 15 às 17 horas, com início em 14 de março e término em 14 de novembro.

O terceiro curso será promovido no Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti (rua Benjamin Constant, 1375 – Centro), com dez vagas destinadas a pessoas que tenham mais de 55 anos. As alunas serão capacitadas em três técnicas de bordado em tecido: etamine, vagonite, xadrez e fita estreita.

As aulas serão realizadas pela professora Maria Leiko sempre às terças-feiras, das 8h30 às 11 horas, entre 12 de março e 25 de junho. Para se inscrever é preciso apresentar documento pessoal, comprovante de endereço e Cartão do SUS.

“São cursos bastante procurados porque ensinam rapidamente a prática de ofícios que possibilitam a geração de renda, algo muito importante, que fica para a vida toda”, destacou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 4743-1600 (Saspe) e 4747-8064 (Centro de Convivência da Melhor Idade).