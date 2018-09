Saspe e Viveiro Municipal abrem cem vagas para o workshop Cultivo de Orquídeas

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e o Viveiro Municipal Tomoe Uemura abriram cem vagas para o workshop Cultivo de Orquídeas, que vai ocorrer na próxima terça-feira (25), a partir das 14 horas. As inscrições já podem ser firmadas na sede do órgão administrado pela Diretoria de Parques, Praças e Jardins, das 8 às 17 horas.

Para participar é necessário ter pelo menos 18 anos e comparecer pessoalmente ao local com documentos pessoais e comprovante de endereço de Suzano, além de um quilo de alimento não-perecível. Toda a arrecadação será destinada às famílias cadastradas no Fundo Social de Solidariedade.

Parte da programação em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, o workshop será ministrado na estufa do Viveiro Municipal pelos renomados orquidófilos da região do Alto Tietê e proprietários do espaço Paraíso das Microorquídeas, Masuji Kayasima e Laura Kayasima.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, os participantes vão receber informações técnicas sobre o cultivo das flores e compreender as diferenças entre as espécies e os elementos necessários para plantar orquídeas.

“Estamos disponibilizando cem vagas para os suzanenses que desejam entender um pouco mais sobre o cultivo de orquídeas. A palestra será ministrada por orquidófilos que estão no mercado há mais de 50 anos. Vale destacar que estamos pedindo um quilo de alimento para se inscrever nesse workshop. Os mantimentos serão encaminhados às famílias que mais precisam”, explicou Larissa.

Mais informações podem ser obtidas pessoalmente na sede do Viveiro Municipal, que fica nas dependências do Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador).