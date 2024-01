Saspe está com inscrições abertas para cursos de artesanato reciclado

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) está com vagas abertas para duas turmas dos cursos de artesanato reciclado. Ao todo, estão disponíveis 40 vagas para todos os munícipes de Suzano com mais de 16 anos e que tenham interesse nas capacitações. As atividades ocorrerão em dias únicos na própria sede do órgão municipal, que fica no número 1.334 da rua General Francisco Glicério, no centro.

As aulas serão realizadas em duas turmas, com 20 participantes cada. Uma delas é para o curso de “Artesanato reciclado com embalagens de vários tamanhos e formatos para Ovos de Páscoa”, que ocorrerá na próxima segunda-feira (05/02), das 13 às 16 horas. Já a outra é para o curso de “Artesanato reciclado com embalagens de vários tamanhos e formatos para o Dia das Mães", marcado para acontecer na quarta-feira (07/02), das 8 às 16 horas. Em ambas as capacitações, a responsável é a professora Olga Ashiuchi.

Para realizar a inscrição, é necessário comparecer à sede do Saspe, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e apresentar um documento de identificação original com foto e comprovante de residência de Suzano. Mais informações poderão ser acolhidas pelo telefone (11) 4743-1600.

Na prática, segundo a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, os alunos terão a oportunidade de promover a criatividade e as habilidades manuais, contribuindo para a conscientização ambiental, transformando materiais recicláveis em peças únicas. A capacitação também será uma importante opção para quem quer garantir uma renda extra nas datas festivas.

“Os cursos de artesanato oferecidos pelo Saspe não apenas ensinam habilidades criativas, mas também desempenham um papel vital no enriquecimento cultural e no desenvolvimento pessoal, capacitando os participantes a transformar paixão em profissão. São cursos rápidos e práticos, disponíveis gratuitamente a todos”, ressaltou a dirigente do Saspe.