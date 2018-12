Saspe forma 1ª turma de curso para surdos sobre criação de sites

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta segunda-feira (17) a formatura da primeira turma do curso Criação de Sites com HTML5 e CSS para surdos, promovido em conjunto com o projeto “Web Sem Barreiras”. A cerimônia ocorreu no auditório do órgão municipal e sacramentou a entrega de diplomas para 11 formandos.

Estiveram presentes a primeira-dama e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi, o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, a professora principal do curso, Thabata Marchi Tamura, além de servidores e voluntários que atuaram como intérpretes da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) durante as aulas.

A capacitação foi iniciada em agosto deste ano, após a divulgação durante o seminário “Web Sem Barreiras”, realizado na Faculdade Piaget. Na ocasião, o Saspe e a Secretaria Municipal de Educação fecharam uma parceria com o projeto pró-acessibilidade, tendo o objetivo de promover a qualificação de homens e mulheres não-ouvintes para carreiras ligadas à tecnologia, viabilizando assim o preparo para o mercado de trabalho.

As aulas contaram com a participação de professores e intérpretes de Libras, que ajudaram a transmitir os conhecimentos na elaboração e manutenção de páginas na Internet. O curso contou com 15 vagas em seu início e cada aluno teve, como prova final, que apresentar uma página criada com as técnicas ensinadas.

Segundo Thabata Marchi, professora do curso e coordenadora do “Web Sem Barreiras”, o ensino de alunos não-ouvintes teve uma abordagem diferenciada, onde a troca de experiências permitiu um processo mais amplo de aprendizado. “Tivemos uma jornada de duas vias, onde foi incrível conviver com cada um deles. Desejo que essas experiências se repitam no futuro, aumentando ainda mais a oferta de cursos com acessibilidade”, explicou.

Para Larissa Ashiuchi, a integração de ouvintes e não-ouvintes na comunidade suzanense é uma proposta que deve ser abraçada por todos, e iniciativas realizadas no município ajudam a diminuir as diferenças. “O apoio dos instrutores e voluntários foi decisivo na vida desses homens e mulheres que hoje estão mais preparados para o mercado de trabalho. Queremos ampliar esta iniciativa, com mais instrutores”, afirmou a dirigente do Saspe.

Jardinagem

Já na manhã desta terça-feira (18), o Saspe realizou a formatura da segunda turma do curso de Jardinagem na Prática, promovido a partir de uma parceria com a Diretoria de Parques, Praças e Jardins. Os certificados foram entregues a 14 alunos em cerimônia no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Jardim Imperador, onde ocorreram as aulas sobre técnicas de plantio, poda e manutenção de plantas e flores. Como parte do aprendizado, os participantes também realizaram intervenções em uma praça do bairro.