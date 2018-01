Saspe forma 650 alunos; dois novos cursos vão ser oferecidos este ano

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), da Prefeitura de Suzano formou 650 pessoas, ontem, de cursos e oficinas ministrados ao longo do segundo semestre de 2017. Para este ano, as novidades são os cursos de Construção Civil e Escola de Moda – Edição Noiva. O anúncio foi feito na noite de sexta-feira pela presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, durante a cerimônia de formatura realizada no Complexo Educacional Mirambava.

O evento contou ainda com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), secretários municipais, vereadores, professores e familiares dos formandos de 13 capacitações que foram desempenhadas ao longo do segundo semestre de 2017.

As especialidades se dividem em Auxiliar Administrativo; Costura Express; Estética Automotiva; Gestão Empresarial; Técnicas Administrativas; Informática Básica; Informática; Plano de Negócios; Kit Festa; Panetone Artesanal; Quick Massage; Tricô e Biscoitos Natalinos.

Para a primeira-dama, esse é um momento especial para cada formando, que tem a oportunidade de desempenhar uma atividade econômica. “Todos os 650 formandos estão de parabéns por todo o empenho e dedicação ao longo desse semestre de aulas. Com esses cursos concluídos, estes alunos já estão aptos a iniciar uma atividade de geração de renda e preencher um grande espaço no mundo do empreendedorismo. Estamos felizes com mais esta conquista de todos e esperamos que neste ano possamos superar novamente as expectativas”, argumentou Larissa.

Segundo o prefeito Rodrigo Ashiuchi, com a entrega de diplomas, o Saspe ultrapassa a marca de dois mil alunos formados ao longo do ano de 2017. “Já para este ano, queremos ampliar o número de cursos e de alunos formados, e também vamos continuar com a oferta das capacitações nos três períodos (manhã, tarde e noite). Estou muito orgulhoso e honrado em poder oferecer tantas capacitações e oportunidades às famílias desta cidade”, concluiu.

Novos cursos

Recentemente, o órgão social abriu 20 vagas para o curso Construção Civil – Pedreiro. Os alunos serão divididos em duas turmas de dez cada uma. Ao todo, serão 20 aulas, que ocorrerão duas vezes por semana, na sede do Saspe, a partir de amanhã.

Já a capacitação da Escola da Moda – Edição Noiva está sendo elaborada e, em breve, estará à disposição dos suzanenses que queiram aprender a confeccionar vestidos de noiva.