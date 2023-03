Saspe forma mais 130 mulheres no curso de Promotoras Legais Populares de Suzano

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano realizou na noite da última terça-feira (07) a formatura das alunas da 10ª turma de Promotoras Legais Populares (PLPs), referente ao ano de 2022. Ao todo, 130 mulheres concluíram as mais de 30 aulas on-line, com aptidão a receber o certificado.

A cerimônia, sediada no Anfiteatro Orlando Digenova do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, contou com a participação das formandas e professores voluntários, além da dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

A formatura na data que antecedeu o Dia Internacional da Mulher (08/03) trouxe um significado especial à solenidade, que também foi prestigiada por autoridades locais que apoiam a iniciativa de empoderamento às mulheres no município.

O curso, que tem duração de oito meses, garante informação e noções de Direito ao público feminino por meio de aulas temáticas, a fim de assegurar o pleno exercício da cidadania.

Na oportunidade, a coordenadora Sandra Lopes Nogueira destacou a importância da ação, que em Suzano começou há mais de duas décadas.

“É sempre importante relembrar a história das PLPs na cidade, sendo uma iniciativa que começou há mais de 20 anos, mas que por mais de uma década foi paralisado devido à falta de apoio. Felizmente, em 2017, o prefeito Rodrigo Ashiuchi firmou seu compromisso com as mulheres e retomou o curso. De lá para cá, já formamos seis turmas sem interrupções. Mesmo com os desafios da pandemia de coronavírus (Covid-19), inovamos e passamos a executar aulas on-line com grande êxito. Ganhamos liberdade geográfica e levamos informação para mulheres de diferentes cidades e estados”, disse a coordenadora.

Na 10ª edição, além das alunas suzanenses, o curso gratuito também certificou mulheres do município de Poá e formou núcleos universitários, seguindo na toada do movimento observado no ano anterior, quando mulheres de Minas Gerais concluíram a capacitação.

O evento da última terça-feira, inclusive, foi prestigiado pela prefeita Marcia Bin, que também endossou a iniciativa. “Fico muito orgulhosa das mulheres poaenses envolvidas nesse movimento em prol da igualdade de direitos. Contem comigo para fomentar novas turmas também em nosso município”, ressaltou.

Já a primeira-dama Larissa Ashiuchi enalteceu o protagonismo feminino e parabenizou as alunas pela conquista. "A entrega dos certificados representa o início de uma nova etapa pois, a partir de agora, trata-se de mulheres capacitadas para atuar como agentes de transformação social, seja em casa, na faculdade, no trabalho ou na comunidade. As PLPs estão munidas de informação para orientar e empoderar outras mulheres. São pequenos passos capazes de mover uma nação".

A turma, que leva o nome da ativista Malala Yousafzai, também reconheceu a importância do corpo técnico e docente envolvido no curso, homenageando os professores Isabele Trindade, Isabella Lozano Navajas e Ronaldo Ribeiro, além da jornalista Marília Campos.

O evento também foi prestigiado pelo secretário municipal de Governo, Alex Santos; pelos vereadores Artur Takayama e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM) e da Comissão da Mulher Advogada (OAB Suzano), Maria Margarida Mesquita; pela pró-reitora da Unipiaget, Poliana Lima; pela tesoureira da 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Gabriella Gimenez Mello; pela vice-presidente da OAB Ferraz de Vasconcelos, Andréia Santos; pelo coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Suzano (Uniesp), Vagner Ferreira da Silva; pela representante do Polo PLPs da Faculdade de Suzano (Uniesp), Daiana Andrade; pela representante do Polo PLPs de Poá, Andrinéia Gomes; e pela representante do Polo PLPs da Uninter, Lúcia Rzatki.