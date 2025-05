Saspe inicia inscrições para curso de 'Padaria Artesanal'

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre inscrições para o curso “Padaria Artesanal” a partir desta terça-feira (06/05). A qualificação, que ocorrerá por meio do projeto “Saspe Empreenda”, é totalmente gratuita e tem como objetivo fomentar os participantes para a geração de renda com a fabricação de pães artesanais.

Com 30 vagas no total, a capacitação está agendada para ocorrer entre os dias 8 e 15 de maio, distribuída em duas turmas de 15 alunos cada. As aulas acontecerão no próprio órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), sendo uma no período da manhã (das 8h30 ao meio-dia) e a outra no período da tarde (das 13h30 às 17 horas). A atividade será ministrada pela instrutora Ana Carolina Maranho.

A capacitação terá seis módulos que abordarão diferentes técnicas de criação das receitas. No primeiro, os alunos irão aprender o preparo do pão de cenoura e pão caseiro recheado. Já o segundo abrangerá pão de forma e pão de batata com catupiry. Por sua vez, o terceiro será sobre rosca estrela e pão de fubá com goiabada. O quarto módulo tratará da preparação de pão de maçã e pão de ervas. Na sequência, no quinto módulo, será ensinado como fazer pão de mandioca e pretzel. E, por fim, no último haverá o aprendizado de pão integral com maionese.

As inscrições devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, de forma presencial na sede do Saspe até todas as vagas serem preenchidas. No ato da matrícula, é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e ser maior de 18 anos. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743-1600.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, evidenciou a importância do programa “Saspe Empreenda” para os munícipes. “Os cursos que estão sendo ofertados de forma totalmente gratuita aos suzanenses fomentam a geração de renda além de promoverem uma maior capacitação. Por isso, convido a todos a fazer parte de mais uma oportunidade de qualificação”, ressaltou.