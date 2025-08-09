Saspe lança curso de overloque com oito vagas

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre nesta segunda-feira (11/08) as inscrições para o curso de “Overloque”. Estão sendo disponibilizadas oito vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada. A ação visa ampliar o mercado de trabalho da indústria têxtil.

A formação será oferecida por meio do programa “Saspe Capacita” e será conduzida pela costureira e instrutora Iraci Soares. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, entre 18 e 29 de agosto, das 13h30 às 16h30, totalizando 30 horas de carga horária.

Durante o curso, os participantes irão desenvolver conhecimentos teóricos e práticos, da técnica de overloque, uma das mais utilizadas na indústria têxtil, visando à qualificação profissional dos munícipes. Importante lembrar que os matriculados terão à disposição as máquinas de overloque para participar do curso.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro) de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. No momento de preenchimento da matrícula, é necessário apresentar comprovante de residência de Suzano, RG e CPF. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4643-1600.

“As capacitações promovidas pelo Saspe são excelentes oportunidades para o aprimoramento técnico dos munícipes. Somente neste ano, disponibilizamos mais de mil vagas para os suzanenses. Essas iniciativas devem ser aproveitadas por todos que desejam se qualificar”, destacou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi.