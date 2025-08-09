Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 09 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saspe lança curso de overloque com oito vagas

Inscrições devem ser feitas a partir desta segunda-feira (11/08) no órgão municipal; iniciativa visa ampliar mercado de trabalho da indústria têxtil

09 agosto 2025 - 16h18Por de Suzano
Saspe lança curso de overloque com oito vagasSaspe lança curso de overloque com oito vagas - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre nesta segunda-feira (11/08) as inscrições para o curso de “Overloque”. Estão sendo disponibilizadas oito vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada. A ação visa ampliar o mercado de trabalho da indústria têxtil.

A formação será oferecida por meio do programa “Saspe Capacita” e será conduzida pela costureira e instrutora Iraci Soares. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, entre 18 e 29 de agosto, das 13h30 às 16h30, totalizando 30 horas de carga horária.

Durante o curso, os participantes irão desenvolver conhecimentos teóricos e práticos, da técnica de overloque, uma das mais utilizadas na indústria têxtil, visando à qualificação profissional dos munícipes. Importante lembrar que os matriculados terão à disposição as máquinas de overloque para participar do curso.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro) de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. No momento de preenchimento da matrícula, é necessário apresentar comprovante de residência de Suzano, RG e CPF. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4643-1600.

“As capacitações promovidas pelo Saspe são excelentes oportunidades para o aprimoramento técnico dos munícipes. Somente neste ano, disponibilizamos mais de mil vagas para os suzanenses. Essas iniciativas devem ser aproveitadas por todos que desejam se qualificar”, destacou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Secretaria de Cultura promove 5ª Mostra de Dança de Suzano a partir desta segunda
Cidades

Secretaria de Cultura promove 5ª Mostra de Dança de Suzano a partir desta segunda

Rede Feminina de Combate ao Câncer recebe Medalha Suzano Brandão
Cidades

Rede Feminina de Combate ao Câncer recebe Medalha Suzano Brandão

Secretaria de Educação realiza 1&ordm; Seminário de Boas Práticas 2025
Cidades

Secretaria de Educação realiza 1º Seminário de Boas Práticas 2025

Programação de férias no CEU Gardênia atrai mais de 500 crianças
Cidades

Programação de férias no CEU Gardênia atrai mais de 500 crianças

No Miguel Badra, Prefeito oficializa início da obra do quinto ecoponto de Suzano
Cidades

No Miguel Badra, Prefeito oficializa início da obra do quinto ecoponto de Suzano

Áreas de dutos da Transpetro na região norte serão revitalizadas
Cidades

Áreas de dutos da Transpetro na região norte serão revitalizadas