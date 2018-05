Saspe lança curso para confecção de vestido de noiva

A dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, divulgou na tarde desta sexta-feira (25), no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, a criação do curso Escola da Moda – Noiva. A nova capacitação, que vai ensinar suzanenses a confeccionarem vestidos de noiva, foi compartilhada no workshop de lançamento, que teve à frente o estilista Gil Fuentes.

De acordo com Larissa, as inscrições terão início na segunda quinzena de julho, enquanto o curso será realizado entre os meses de agosto e novembro de 2018. Ao todo, 15 suzanenses com conhecimentos em corte e costura serão contemplados com o curso. “Nosso objetivo é ampliar as capacitações e proporcionar meios para geração de renda. Além disso, muitas pessoas não têm condições de alugar ou comprar o tão sonhado vestido. Com a capacitação, poderão elas mesmas confeccionarem para si ou para familiares e amigos”, explicou a primeira-dama.

Durante o workshop, Fuentes contou a história dos vestidos de noiva e suas mudanças ao longo das décadas. Na oportunidade, nove vestidos foram apresentados, sendo confeccionados pelo estilista Alysson Henrique dos Santos e pela instrutora do novo curso, Elzita Ferreira dos Santos. “O vestido de noiva é um dos principais símbolos de um casamento. E é incrível ver a mudança de estilo de cada década. Hoje tivemos a oportunidade de apresentar modelos da década de 1960 até os dias atuais”, detalhou.

Além de Larissa e Fuentes, também participaram do workshop a secretária municipal de Administração, Cintia Renata Lira da Silva; a secretária da Junta Militar, Sonia Hernandez; a dirigente regional de Ensino de Suzano, Vera Lúcia Miranda; a presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção local, Patrícia Braga; o coordenador do Fundo Social de Santa Isabel, Willian Malagres; e a assessora do Fundo Social de Guararema, Andreza Machado.