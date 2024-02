'Saspe Línguas' abre inscrições para 120 vagas em cursos de idiomas

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre nesta terça-feira (20/02), às 8 horas, as inscrições para 120 vagas gratuitas para o “Saspe Línguas”. Serão duas turmas para o curso de inglês, sendo uma para o nível básico e outra para o intermediário, e uma para espanhol básico.

Os interessados devem morar em Suzano, ter 16 anos ou mais e realizar o cadastro na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro) de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, apresentando documento de identidade com foto e comprovante de residência. As capacitações serão presenciais e poderão ter até 40 estudantes. A previsão de término é para junho.

As aulas de inglês básico começam em março e serão realizadas sempre às segundas-feiras, das 19 às 22 horas. As de espanhol terão início no dia seguinte (05/03), com as capacitações sendo ministradas sempre às terças-feiras, no mesmo horário. Já em 7 de março, o Saspe dá início às aulas de inglês intermediário, que ocorrerão às quintas-feiras, também das 19 às 22 horas. O curso de inglês será ministrado pela instrutora Cecília Seraphim, já o de espanhol terá como professora Sorangel Barajas. Ao final da capacitação, os participantes receberão um certificado de conclusão do curso.

A primeira-dama e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi, convidou a população para participar. Ela destacou as mudanças que o mercado de trabalho teve ao longo dos últimos anos para ressaltar a importância de dominar outro idioma. “É uma grande oportunidade que o Saspe está proporcionando aos nossos munícipes, principalmente para aqueles que buscam se recolocar no mercado de trabalho. Com os avanços tecnológicos que tivemos nos últimos anos, as vagas de emprego ficaram ainda mais disputadas e sempre se sobressai quem tem ‘algo a mais’ a oferecer. Saber uma outra língua é fundamental nesta corrida, pois muitas vagas já exigem isso. Boa sorte a todos que participarem das atividades”, finalizou Larissa.