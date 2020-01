Saspe oferece 100 vagas em nova edição do curso Pré-Vestibular; inscrições começam na segunda-feira

Com o objetivo de auxiliar os suzanenses que desejam se preparar para vestibulares e concursos públicos de 2020, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abrirá na próxima segunda-feira (13) inscrições para a nova edição do curso Pré-Vestibular Municipal. Ao todo, cem vagas serão colocadas à disposição dos munícipes que já concluíram ou estão no último ano do ensino médio.

Para se cadastrar, o interessado deve apresentar original e cópia do RG, CPF e comprovante de endereço atualizado na sede do órgão público, entre as 8 e 17 horas. Vale destacar que nenhuma taxa será cobrada, uma vez que o curso é oferecido gratuitamente.

As aulas serão realizadas de segunda à quinta-feira, das 19 às 22 horas, a partir do dia 3 de fevereiro (segunda-feira), e devem seguir até 30 de julho (quinta-feira), todas ministradas por estudantes de graduação, pós-graduação e egressos de faculdades voluntários que atuam na região do Alto Tietê.

De acordo com a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o curso já fez a diferença na vida de centenas de suzanenses. “Já tivemos alunos aprovados em universidades particulares e públicas, inclusive federais. Isso porque contamos com uma equipe extremamente dedicada, que entende a dificuldade de cada aluno e seleciona cuidadosamente os assuntos que serão discutidos em sala”, explicou. Larissa também destacou que o material didático é exclusivo e elaborado pelos próprios docentes.

O Saspe funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no número 1.334 da rua General Francisco Glicério, localizada na região central de Suzano. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.