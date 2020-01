Saspe oferece 102 vagas em cursos de Inglês e Técnicas Administrativas

Em janeiro, os suzanenses que desejam aprender algo novo e ainda aprimorar o currículo poderão conferir mais de cem vagas no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). Nos próximos dias 21 (terça-feira) e 27 (segunda-feira), o espaço abrirá as inscrições para os cursos gratuitos de Inglês e de Técnicas Administrativas, respectivamente. Ambas as capacitações serão orientadas pela professora Maria Cecília Seraphim.

O curso de Inglês será dividido em dois módulos. O primeiro, com 40 vagas disponíveis, corresponde aos participantes que não têm familiaridade com o idioma e será realizado às quartas-feiras, das 19 às 22 horas, com início no dia 12 de fevereiro (quarta-feira) e previsão de término em 29 de julho (quarta-feira).

Já o segundo, com 22 vagas, é voltado aos suzanenses que já têm um conhecimento básico na língua estrangeira, mas desejam se aperfeiçoar. Ministradas todas às terças-feiras, também das 19 às 22 horas, as aulas começam no dia 11 de fevereiro (terça-feira) e seguem até 28 de julho (terça-feira). Vale destacar que em 24 de janeiro (sexta-feira), às 9 horas, uma prova com o objetivo de avaliar o nível do inscrito no idioma – e identificar em qual turma este deve ser inserido – será aplicada.

De acordo com a dirigente do órgão público, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o objetivo do curso é auxiliar os suzanenses nas entrevistas de emprego. “Como atualmente as empresas vêm exigindo conhecimento em língua estrangeira, o curso de Inglês é uma excelente oportunidade para os suzanenses que necessitam dessa competência no currículo”, afirmou.

No dia 27 de janeiro (segunda-feira), serão abertas as inscrições para 40 vagas da nova edição de Técnicas Administrativas, curso destinado a jovens de Suzano com idade entre 14 e 17 anos. As aulas terão início em 12 de fevereiro (quarta-feira) e serão oferecidas às quartas-feiras, das 14 às 17 horas.

“Queremos preparar o jovem suzanense para o mercado de trabalho, principalmente no que diz respeito ao primeiro emprego. Essa capacitação possibilita que os adolescentes tenham mais noções voltadas para o escritório, que vão desde comunicação até matemática financeira”, concluiu Larissa.

Para participar, o interessado deve apresentar original e cópia do RG, CPF e comprovante de endereço atualizado na sede do Saspe no dia da inscrição. O espaço funciona das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, no número 1.334 da rua General Francisco Glicério. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.