Saspe oferece 200 vagas em cursos gratuitos

Em março, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) oferece 200 vagas em capacitações profissionalizantes. As inscrições para Jardinagem na Prática (60) e Horta Vertical (30) estão em andamento e devem ser feitas na sede do órgão municipal. Já na segunda-feira (09/03), a partir das 8 horas, os suzanenses poderão se matricular nos cursos de Libras (30), de Aprendiz de Organização (40) ou no workshop “Treinamento para você alcançar qualquer objetivo” (40).

As aulas de Jardinagem na Prática e Horta Vertical serão ministradas no Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). O primeiro ocorrerá às terças e quintas-feiras, a partir do dia 17 (terça-feira), em horários alternativos, enquanto Horta Vertical será realizado em dia único, 28 de março (sábado), das 8 às 12 horas.

"Essa é mais uma parceria entre o Saspe e o Viveiro Municipal. Nosso objetivo é capacitar os suzanenses acerca de noções voltadas para a jardinagem. As aulas, além de contribuírem com a beleza da cidade, ajudam na preservação do meio ambiente", afirmou a dirigente do espaço e primeira-dama, Larissa Ashiuchi.

Além desses, o curso de Libras, um dos favoritos dos suzanenses, volta ao anfiteatro do Saspe no dia 16 de março (segunda-feira), com aulas todas as segundas-feiras, das 19 às 21 horas.

A primeira edição de Aprendiz de Organização, destinada àqueles que desejam aprender sobre organização imobiliária, terá o seu primeiro encontro em 23 de março (segunda-feira), das 19 às 21 horas. Já o workshop de autoajuda “Treinamento para você alcançar qualquer objetivo” será promovido entre os dias 6 (segunda-feira) e 9 de abril (quinta-feira), das 14 horas às 16h45.

Para participar, é necessário apresentar documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço na sede do órgão público, localizado no número 1.334 da rua General Francisco Glicério, na região central. Vale destacar que nenhuma taxa será cobrada, uma vez que as aulas são oferecidas gratuitamente. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.