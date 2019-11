Saspe oferece 45 vagas em oficinas gratuitas de Natal; inscrições começam na segunda-feira

Em dezembro, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) dará as boas-vindas à época mais mágica do ano com o lançamento de novas edições das oficinas gratuitas “Pães de Natal”, “Bolos de Natal” e “Panetones”. As inscrições serão abertas, respectivamente, na segunda (2), terça (3) e quarta-feira (4), a partir das 8 horas.

O primeiro curso, voltado à confecção de pães típicos da data, como de maçã e rosca estrela, será ministrado pela professora Ana Carolina Maranho no dia 9 de dezembro (segunda-feira), às 8h30.

No mesmo horário, na terça-feira (10), deliciosas receitas de bolo, que variam de nozes a frutas cristalizadas, serão compartilhadas pelo instrutor Jhonatan Lira, que voltará no dia seguinte (11) com a oficina de panetone e chocotone.

De acordo com a dirigente do espaço, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, os cursos são uma ótima oportunidade para aprender novas técnicas na cozinha e aprimorar a ceia de Natal. “Para aqueles que comemoram a data, preparar uma ceia natalina bonita e gostosa para amigos e familiares é fundamental. Com as aulas, será possível aprender receitas para aproveitar ainda mais esse dia”, afirmou.

Cada capacitação conta com 15 vagas à disposição e para participar é necessário apresentar documento pessoal com foto (RG), CPF e comprovante de endereço de Suzano na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.