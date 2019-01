Saspe oferece o curso ‘Como Viver de Fotografia’

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai iniciar nesta terça-feira (29/01) inscrições para um novo curso gratuito: “Como Viver de Fotografia”. Ao todo, 50 vagas foram colocadas à disposição. A previsão é de que as quatro aulas programadas sejam realizadas a partir de 5 de fevereiro (terça-feira). O prazo para se cadastrar na sede do órgão municipal suzanense seguirá até que se esgotem todas as vagas.

Diferentemente das oficinas anteriores sobre fotografia, em que eram passadas noções práticas e teóricas sobre a técnica, esta será focada nos aspectos administrativos, de organização e de planejamento. “Mais do que apenas aprender a fazer foto, o importante é que o aluno também tenha condições de gerar sua própria renda com o novo ofício que passa a fazer parte da sua vida, que pode se tornar o seu trabalho. É uma parte fundamental que não deve ser esquecida”, destacou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Para participar é necessário ser morador de Suzano e ter pelo menos 16 anos de idade. No ato da inscrição serão solicitados um documento pessoal com foto e um comprovante de residência. O curso ocorrerá nos dias 5, 7, 12 e 14 de fevereiro, que são terças e quintas feiras, sempre das 19 às 21 horas. As aulas serão realizadas de forma voluntária pelo repórter fotográfico Irineu Júnior. “A intenção com essa capacitação é incentivar o empreendedorismo e mostrar que é possível ganhar dinheiro com fotografia”, disse ele.

Entre os temas que serão abordados estão “Trabalhando a vida pessoal”, “Motivando o lado profissional”, “Como e onde começar na fotografia”, “Qual equipamento comprar”, “Como conseguir os primeiros trabalhos”, “Construindo orçamento infalível” e outros.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743-1600. O Saspe está localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano, e o atendimento ao público é feito das 8 às 17 horas.