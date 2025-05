Saspe oferece workshop 'Liderança Plena' para 50 mulheres

O Serviço de Ação e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre, nesta segunda-feira (05/05), as inscrições para o workshop “Liderança Plena”, exclusivamente para mulheres. A capacitação ocorrerá no dia 23 de maio (sexta-feira), das 13 às 17 horas, no próprio órgão municipal. A capacitação é gratuita e tem como objetivo incentivar e ensinar a liderança feminina com excelência. Ao todo, 50 vagas serão oferecidas.

A atividade, que acontecerá por meio do “Saspe Capacita”, será em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e tem como objetivo qualificar mulheres para liderar, um ato que vai além de apenas comandar. As participantes irão abordar temas que abrangem diferentes formas para se tornarem líderes no empreendedorismo, como a autodescoberta e o comprometimento com a conexão humana.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro) de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, até todas as vagas serem preenchidas. No ato da matrícula, é necessário apresentar comprovante de residência, documento com foto e ser maior de 18 anos. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743-1600.

Para a dirigente do Saspe, a primeira-dama de Suzano Déborah Raffoul Ishi, as suzanenses devem aproveitar a oportunidade. “Mulheres de pequenas, médias e grandes empresas terão a chance de adquirir o conhecimento necessário para administrar suas empresas da melhor forma, por meio do workshop ‘Liderança Plena’, realizado em parceria com o Sebrae. Torço para que muitas possam comparecer à capacitação e se beneficiem do conteúdo”, afirmou.