Saspe oferece workshop sobre gestão de conflitos para 50 mulheres

Na esteira das atividades já desenvolvidas para as mulheres neste mês, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), da Prefeitura de Suzano, abre mais uma oportunidade voltada exclusivamente ao público feminino com o workshop “Gestão de Conflitos com Empatia e Respeito”.

As inscrições estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (13/03), entre 8 e 15 horas, na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1334 - Centro), mediante apresentação de documento de identidade e comprovante de residência. O evento será realizado no dia 11 de abril, das 13 às 17 horas.

A proposta do workshop é garantir orientações específicas às participantes, de modo que elas possam estar mais preparadas para lidar com as situações desafiadoras da vida profissional. A ideia é compartilhar experiências que permitam às mulheres uma melhor compreensão das visões e dos posicionamentos de outras pessoas, para que elas possam cultivar conexões mais profundas e harmoniosas.

O trabalho será desenvolvido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no contexto do projeto “Saspe Capacita”.

Por meio dessa iniciativa, outras atividades serão implementadas ao longo do mês. Uma delas é o workshop sobre “Storytelling”, que será realizado no próximo dia 28, entre 13h30 e 17 horas, para mulheres empreendedoras que buscam utilizar esta técnica como forma de alavancar os negócios ao contar a sua história. O objetivo é ensinar as participantes a criar narrativas impactantes e a conquistar parceiros e clientes.

Ainda está na programação do “Saspe Capacita”, para março, o início dos cursos “Aprenda a fabricar e vender salgados congelados” e “Aprenda a fabricar produtos de confeitaria”. A partir destas formações, poderão ser adquiridos conhecimentos sobre gestão de vendas e finanças, além de normas relacionadas às legislações sanitárias e de controle de qualidade.

A dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul, afirmou que as propostas trabalhadas nestas oportunidades aumentam a competitividade das alunas no mercado de trabalho.

“Nos encontros que estão sendo organizados, são aprimorados inúmeros aspectos da formação profissional. No caso do workshop em gestão de conflitos, serão compartilhadas orientações importantes sobre a convivência no ambiente de trabalho, que ajudarão as participantes a enfrentar os desafios do dia a dia”, declarou.