Saspe prepara novo curso para formação de garçons com 24 vagas disponíveis

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano inicia nesta segunda-feira (01/09) as inscrições para o segundo curso “A Arte de Servir: Formação para Garçons”, que disponibiliza 24 vagas para munícipes maiores de idade e com ensino fundamental completo. Os interessados devem comparecer à sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro) a partir das 8 horas, portando documento de identidade e comprovante de residência.

As aulas acontecerão entre os dias 8 de setembro e 1º de outubro, sempre às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 16h30, totalizando 24 horas de duração nos oito encontros desta nova capacitação, que pretende gerar os mesmos resultados positivos proporcionados pela primeira edição. Da primeira turma, seis foram contratados por estabelecimentos da região por conta dos conhecimentos adquiridos.

O objetivo, mais uma vez, é capacitar os participantes para servir alimentos e bebidas em restaurantes, festas e eventos por meio de um conteúdo programático que contempla cinco módulos: “Apresentação e conhecimentos dos materiais”; “Etiqueta e postura”; “Montagem e mesa”; “Como servir”; e “Preparação de eventos”.

Assim, os profissionais poderão ter mais preparo para lidar com os desafios do dia a dia, desde a recepção de clientes até a resolução de reclamações. O curso qualificará os participantes para uma área em constante evolução, proporcionando bons conhecimentos para quem busca aprimorar o atendimento nos estabelecimentos.

A diretora do Saspe, Beatriz Leite, afirmou que a formação para garçons é um diferencial no mercado. “O aprendizado sobre as técnicas necessárias para lidar com o público melhoram o atendimento para a população. Assim, além de garantirmos oportunidade e qualificação para os munícipes que atuam neste ramo, também beneficiamos todas as pessoas que frequentam bares e restaurantes de nossa cidade”, declarou a diretora.

Já a dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que a iniciativa garantirá uma formação diferenciada aos profissionais. “Este curso abordará conhecimentos variados sobre as exigências do mercado para absorver este perfil profissional. Neste sentido, as aulas serão muito importantes para que os participantes possam se aprimorar neste setor”, ressaltou ela.