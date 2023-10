Saspe promove atividades durante a campanha 'Outubro Rosa' em Suzano

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano irá promover ao longo deste mês diversas ações especiais alusivas à programação da campanha “Outubro Rosa”, que visa a prevenção do câncer de mama. Para isso, o órgão municipal abriu na última segunda-feira (09/10) as inscrições para o workshop “Sexualidade e a Transformação do Corpo da Mulher em Tratamento Oncológico”, destinado às suzanenses com mais de 18 anos.

Estão sendo disponibilizadas 60 vagas ao público feminino, que deve efetuar o cadastro junto ao Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O evento, marcado para ocorrer na terça-feira da semana que vem (17/10), entre 19 e 21 horas, será conduzido pela terapeuta Daiane Maciel. No dia anterior, a palestrante também realizará o encontro junto a colaboradoras do Grupo Monto Engenharia. Vale lembrar que, ainda no dia 17, o Saspe receberá a exposição do projeto "Guerreiras", promovido pelo Centro Oncológico de Mogi das Cruzes.

Já na segunda-feira da semana que vem (16/10), o órgão municipal abrirá 60 vagas para o workshop “Mulheres e Suas Fases”. A atividade, que ocorrerá no dia 23, das 19 às 21 horas, será ministrada pela assistente social Janete Figueira.

Ainda na segunda-feira também serão abertos os cadastros para o 2º encontro “Saspe Constela”, com o tema “Constelação Familiar, teoria e prática”. Ao todo, haverá 40 vagas disponíveis e o público-alvo são mulheres com mais de 18 anos. A iniciativa terá a participação da palestrante Fabiana Marcolongo e acontecerá no dia 26, das 18 às 22 horas.

Já no dia 21, a partir das 9 horas, haverá a “2ª Caminhada em Prol da Prevenção do Câncer de Mama”. Para participar, é necessário comparecer na Praça Cidade das Flores, ao lado do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro). A caminhada parte rumo à Praça João Pessoa, próxima à Igreja Matriz São Sebastião, passando pelas ruas General Francisco Glicério e Felício de Camargo.

De acordo com a diretora de Projetos Especiais do Saspe, Sandra Lopes Nogueira, ao longo de cada evento haverá o recebimento de lenços e gelatinas que, posteriormente, serão entregues aos pacientes oncológicos da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Suzano. “Receberemos estes itens ao longo de todo o mês de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Os interessados em ajudar também podem contribuir nos dias em que as atividades serão realizadas. Nosso objetivo é oferecer e proporcionar dignidade às mulheres que estão na luta contra esta enfermidade”, disse.

Por sua vez, na visão da dirigente do órgão municipal e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, a campanha será muito importante como ato de conscientização. “Nosso objetivo é levar informações importantes para todo o público feminino, a respeito da necessidade de exames periódicos, tratamento da doença, entre outros assuntos primordiais. Convido todas as suzanenses para se inscreverem e prestigiarem esta programação especial”, definiu.

Demais atividades

A Secretaria de Cultura de Suzano também irá realizar uma ação no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Cândido (rua Teruo Nishikawa, 512 - Jardim Gardênia Azul), na quarta-feira da semana que vem (19/10), a partir das 8h30. O dia começará com um café da manhã comunitário, seguido de uma aula de zumba conduzida pela professora Tatiana Carvalho, além do treinamento funcional com exercícios básicos como agachar, saltar, correr, pular, entre outros.

Ainda neste dia, uma equipe da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Europa irá palestrar sobre o tema “Prevenção do Câncer de Mama”. Também haverá um bate-papo com a presidente da Comissão das Mulheres Advogadas (OAB) Suzano, Maria Margarida Mesquita. A última atividade trará uma ação de música ao vivo com a cantora Carol Brito.