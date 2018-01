Saspe promove curso de Informática Básica no Boa Vista

O Serviço de Assistência Social e Projetos Especiais (Saspe) está com inscrições abertas para mais um curso de Informática Básica no distrito do Boa Vista. A iniciativa, a exemplo do que ocorreu na edição do ano passado, é fruto de uma parceria da Prefeitura de Suzano com a indústria Produquímica e o Clube Agrícola Boa Vista.

Ao todo, são 40 vagas à disposição, divididas em duas turmas, sendo 20 para o curso às segundas e quartas-feiras e 20 às terças e quintas-feiras. Em ambos os casos das 8h30 às 11h30. As aulas serão realizadas no Clube Agrícola Boa Vista e totalizarão uma carga de 72 horas. A previsão é de que o curso tenha início no dia 5 de fevereiro (segunda-feira).

As inscrições devem ser feitas na sede da própria entidade, que fica na rua Murilo de Matos Farias, 355, Cidade Boa Vista, das 8 às 12 horas. É necessário apresentar original e cópia de documento pessoal e de comprovante de endereço. O interessado deve ter pelo menos 15 anos de idade. Mais informações podem ser obtidas no local ou pelo telefone 4749-3797.

A iniciativa é administrada pelo Saspe, enquanto todos os equipamentos utilizados foram cedidos pela empresa Produquímica, bem como o professor responsável pela capacitação. Já o Clube Agrícola Boa Vista cedeu o local para os alunos realizarem as aulas.

Em novembro de 2017, a Prefeitura de Suzano formou 54 alunos divididos em cinco turmas do curso de Informática Básica. A cerimônia de entrega de certificados contou, inclusive, com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.