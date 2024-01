Saspe promove cursos on-line em parceria com o Indes

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes), está oportunizando aos munícipes acesso gratuito a cursos on-line destinados à função de assistente administrativo e para as áreas de Contabilidade, Secretariado e Assessoria Administrativa. As inscrições estão abertas e as vagas são ilimitadas.

Os interessados em se aprofundar nos conteúdos referentes a esses segmentos profissionais precisam ser maiores de 16 anos e podem se cadastrar, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), apresentando documento de identidade com foto e comprovante de residência de Suzano. Não há um prazo limite para realização das inscrições.

A capacitação proporcionada no curso para assistente administrativo contemplará disciplinas ligadas a atividades de Secretariado, Contabilidade e suporte à Administração. O objetivo é proporcionar uma formação básica, em 22 horas, que contenha exigências comuns que são requeridas por qualquer espécie de empresa.

Para a área de Contabilidade, a qualificação aborda, em 16 horas, os conceitos teóricos da matéria, as técnicas usadas para administrar um patrimônio, definições sobre capital, tipos de contas relacionadas ao débito e ao crédito, escrituração, receitas e balanço patrimonial.

Já o curso de Secretariado e Assessoria Administrativa, com duração de 24 horas, tem o objetivo de ensinar o funcionamento das empresas e garantir conhecimentos referentes aos produtos que são trabalhados por cada uma delas. Além disso, ainda são apresentadas técnicas para chegar a um bom planejamento, assim como orientações sobre controle de caixa e redação de e-mails.

A dirigente do Saspe, primeira-dama Larissa Ashiuchi, afirmou que os cursos contribuirão com a preparação dos munícipes para o mercado de trabalho. “Por meio dessa parceria com o Indes, vamos proporcionar à população conhecimentos que são fundamentais para quem busca o primeiro emprego, uma recolocação no mercado de trabalho ou uma ascensão profissional. Convidamos todos a participar e adquirir novos aprendizados”, declarou a primeira-dama.

A parceria

O Indes oferece a plataforma com os cursos e o Saspe promove a captação de pessoas, realiza as inscrições e recebe o link das aulas, assim como fornece a estrutura, que inclui a sala de informática para quem não possui computador para estudar em casa.