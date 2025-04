Saspe realiza curso gratuito para formação de garçons

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre, em 7 de abril (segunda-feira), as inscrições para 20 vagas voltadas ao curso “A arte de Servir: Formação para Garçons”. Os cadastros deverão ser feitos de forma presencial no órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro).

O curso tem como objetivo a capacitação dos participantes para servir alimentos e bebidas em restaurantes, festas e eventos, e será ministrado pelo instrutor Cleber Arana. Os encontros vão ocorrer das 13h40 às 16h40 do dia 16 de abril a 18 de junho, sempre às quartas-feiras, em dez aulas. O workshop irá dispor de cinco módulos, sendo eles “Apresentação e conhecimento dos materiais”, “Etiqueta e Postura”, “Montagem e mesa”, “Como servir” e “Preparação de eventos”.

O interessado deve ter mais de 18 anos, ser morador de Suzano e apresentar documentos de identificação com foto e comprovante de residência. As matrículas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, até todas as vagas serem preenchidas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743-1600.

A dirigente da Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul, ressaltou a oportunidade para aqueles que buscam mais capacitação. “Um dos segmentos que mais crescem são os de bares, restaurantes e eventos, que sempre procuram pessoas especializadas em lidar com o público e prestar um bom serviço. Por isso, tenho certeza de que o curso será de grande importância para a formação de mão de obra mais técnica e auxiliar tanto empresas quanto trabalhadores”, apontou ela.