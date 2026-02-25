Saspe recebe curso gratuito de especialização em hospitalidade

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), será sede do curso gratuito “Design de Serviços em Hospitalidade: Criando Jornadas Memoráveis”, promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A capacitação contará com 25 vagas presenciais e será realizada entre os dias 5 e 26 de março de 2026, sempre de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas, na unidade localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até 3 de março (terça-feira), exclusivamente por meio do formulário on-line disponível em http://bit.ly/condemat_senac . Após o preenchimento dos dados, o candidato receberá um e-mail oficial com as orientações para envio da documentação necessária à matrícula, com prazo de 24 horas para retorno. A confirmação será encaminhada posteriormente, após a análise e validação das informações enviadas.

A formação aborda o planejamento e a qualificação de serviços na área de hospitalidade, com foco na organização da jornada do cliente e na estruturação de experiências alinhadas às demandas do público. O conteúdo é direcionado a profissionais e estudantes da área de atendimento interessados em aprimorar práticas e ampliar conhecimentos técnicos.

Podem participar maiores de 18 anos, com ensino médio completo e renda familiar per capita de até dois salários mínimos, ou seja, quando a soma da renda mensal de todos os moradores da residência, dividida pelo número de integrantes que vivem no local, não ultrapassa esse valor por pessoa, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo Programa de Bolsas do Senac.

A realização da atividade no município amplia o acesso da população à qualificação profissional e integra a agenda regional voltada ao desenvolvimento do setor de turismo e hospitalidade.

Para a dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, a realização do curso no equipamento municipal amplia o alcance das políticas públicas de capacitação profissional no município. “Quando conseguimos trazer uma formação desse porte para o Saspe, facilitamos o acesso da população a uma qualificação específica, com aplicação prática e conexão direta com o mercado. Isso significa criar caminhos reais para inserção e crescimento profissional, especialmente em um setor que tem potencial de expansão na região”, afirmou.