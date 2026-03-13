Saspe recebe mais um curso gratuito de especialização na área de turismo

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) irá receber o curso gratuito “Organização e Planejamento do Receptivo Turístico”. Quem promove a ação educativa é o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) em conjunto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A capacitação conta com 25 vagas para as aulas presenciais, que devem ter início no dia 30 de março e término em 22 de abril, das 19 às 22 horas, na sede do órgão municipal, que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano.

As inscrições já estão abertas e vão até 26 de março (quinta-feira). As vagas são destinadas a jovens com 16 anos ou mais, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio e possuam renda familiar per capita, ou por pessoa, de até dois salários mínimos, desde que se enquadrem nos critérios do Programa de Bolsas do Senac. Os interessados podem se inscrever exclusivamente por meio do formulário online disponível em http://bit.ly/condemat_senac. Após o preenchimento dos dados, o candidato recebe um e-mail com as orientações para envio da documentação necessária e, em até 24 horas, prazo para análise das informações e um retorno sobre a matrícula.

A formação aborda a identificação e a organização de atrativos turísticos da região, com foco em estruturar experiências adequadas a diversos perfis de visitantes. É indicado para pessoas comunicativas, que gostam de trabalhar com público e têm interesse no setor de turismo.

A capacitação é a segunda do ano por meio da parceria entre o Condemat+ e o Senac, e há previsão para mais cursos ao longo de 2026. “Formações como esta não só aumentam o acesso da população à educação como também democratizam o acesso à especializações específicas e auxiliam na integração dos beneficiados ao mercado de trabalho”, declarou a dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi.