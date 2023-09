Saspe segue com inscrições para curso de pré-vestibular

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano segue até esta sexta-feira (15/09) com as inscrições abertas para o curso intensivo pré-vestibular. No total, foram colocadas cem vagas à disposição da população que, para efetuar a matrícula, deve comparecer à sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), das 8 às 17 horas, portando um documento de identidade com foto e um comprovante de residência de Suzano. Além disso, também é requisito estar no último ano do ensino médio ou já ter concluído.

O curso terá início na segunda-feira (18/09), das 18h45 às 22 horas, e a previsão é que os alunos concluam a capacitação em 27 de outubro. A atividade vai ocorrer nas dependências do Saspe e visa orientar e apoiar os estudantes que prestarão vestibular para ingresso no ensino superior nos próximos meses ou para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), irá instruir os participantes acerca de conhecimentos sobre diversas disciplinas regulares, como Biologia, Espanhol, Física, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Redação.

As aulas serão ministradas por sete professores que abordarão de forma prática os conteúdos programáticos exigidos em um exame vestibular. Ao longo do curso, também serão trabalhados outros pontos como formas ideais para encontrar a solução de questões para que os estudantes se habituem ao processo da prova e tenham mais segurança em relação aos aprendizados adquiridos.

De acordo com a dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, esta é uma oportunidade para alcançar algo tão sonhado como o diploma de ensino superior. “Sabemos a importância e o potencial de transformação que a educação tem na sociedade, por isso visamos oferecer um curso pré-vestibular capaz de preparar devidamente o povo suzanense na disputa por uma vaga na universidade. Serão encontros recheados de conteúdos e disciplinas fundamentais no momento de realização da prova. Convido a todos para se inscrever e garantir presença em nossas aulas”, afirmou.