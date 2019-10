Saspe tem 140 vagas em oficinas voltadas apenas para mulheres

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abriu inscrições nesta segunda-feira (14) para 140 vagas em cinco novas oficinas voltadas exclusivamente para mulheres: Mãos na Graxa (20), Mãos à Obra – Elétrica (20), Mãos à Obra – Hidráulica (20), Mãos na Massa (20) e Bê-a-bá dos Negócios (60). A iniciativa é uma referência à campanha Outubro Rosa, dedicada à conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A primeira oficina será Mãos na Graxa, em 21 de outubro (segunda-feira). Nela as participantes conhecerão as funcionalidades mecânicas de um automóvel e aprenderão a identificar pequenos defeitos e a trocar pneus. No dia seguinte (22) acontecerá a Mãos à Obra – Elétrica. O instrutor responsável irá ensinar a respeito de como consertar panes domésticas simples, substituir disjuntor em quadro de distribuição e reparar interruptor.

Em Mãos à Obra – Construção Civil, agendada para 23 de outubro (quarta-feira), as alunas também terão conhecimentos sobre ajustes na residência, porém voltados a troca de torneira e assentamento de azulejo. A oficina Mãos na Massa será realizada no dia 24 (quinta-feira), oferecendo ensinamentos para produção de pizzas e pastas, assim como molhos. Por fim, em 25 de outubro (sexta-feira), as alunas participarão do Bê-a-bá dos Negócios: da pesquisa ao preço final.

As aulas ocorrerão das 14 às 16 horas, exceto no dia 24, quando a atividade será entre 13h30 e 16h30. Para se inscrever é preciso ser maior de 18 anos, morar em Suzano e comparecer à sede do órgão municipal com documento pessoal (RG ou CPF) e comprovante de endereço, das 8 às 16 horas.