Saspe tem 40 vagas para ‘Oficina de Natal em Feltro’

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) está com inscrições abertas para a “Oficina de Natal em Feltro”. A atividade ocorrerá no dia 29 de novembro (quarta-feira) e as vagas são limitadas. A artesã Walkiria Klimeika é quem ensinará os alunos a produzir peças com temas natalinos.

As inscrições para a oficina haviam sido iniciadas na última segunda-feira, mas ainda com o nome de “Piquenique em Feltro”. Durante a semana, o Saspe decidiu focar a aula no Natal, em virtude da proximidade das festas de fim de ano e para atrair mais o público interessado em artesanato com esse tipo de tecido.

Ao todo, há 40 vagas disponíveis, que serão preenchidas por ordem de chegada. Para isso é necessário ir até o Saspe, localizada na Rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, em horário comercial, munido de documento original com foto e comprovante de que reside em Suzano. A oficina será realizada no auditório do órgão municipal, no próximo dia 29, das 9 às 12 horas. Todo o material necessário para a aula será disponibilizado pela professora.

Walkiria Klimeika e sua especialidade em trabalhar com feltro é bastante conhecida do público que acompanha assuntos relacionados a artesanato, com participação em programas televisivos e divulgação de aulas on-line e vídeos na Internet. Ela, que é de Santos, estará em Suzano somente para realizar essa oficina gratuita oferecida pela Prefeitura de Suzano. A artesã desenvolve várias técnicas para todas as ocasiões do ano, criando formas e aplicações do feltro em diversos tipos de peças.

Mais informações sobre a “Oficina de Natal em Feltro” podem ser obtidas no Saspe pelo telefone (11) 4743-1600.