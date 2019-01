Saspe tem 50 vagas para os cursos de Pedreiro, Assentador e Crochê

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abrirá inscrições para três novos cursos na semana que vem: Construção Civil – Pedreiro, Construção Civil – Assentador e Crochê. Para os dois primeiros, os interessados podem se cadastrar a partir de segunda-feira (14). Já para o terceiro, o prazo começa na quarta-feira (16). Ao todo, foram colocadas 50 vagas à disposição.

As inscrições devem ser feitas pelos interessados na sede do Saspe, das 8h30 às 16h30 horas. É preciso apresentar original e cópia de documentos pessoais (RG e CPF) e de um comprovante de endereço de Suzano.

Os cursos de Pedreiro e Assentador são oferecidos a partir de uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e cada um terá 15 vagas e 60 horas de duração. Para participar é necessário ser maior de 18 anos. As aulas ocorrerão às segundas e quartas-feiras para Pedreiro, e às terças e quintas-feiras para Assentador, ambas das 8h30 às 11h30, e a partir dos dias 4 e 5 de fevereiro, respectivamente.

No caso do primeiro curso, os participantes receberão instruções básicas tendo em vista as principais fases da construção, do alicerce ao reboco. Já no segundo, os alunos serão capacitados para a aplicação de pisos e azulejos.

Quanto ao curso de Crochê, as inscrições começam na quarta-feira (16/01) e, além dos documentos exigidos, a idade mínima é de 16 anos. Serão 20 vagas, divididas em duas turmas, com aulas às terças e quintas-feiras, das 9 horas às 11h30 e das 13h30 e das 16h30. As aulas começarão em 5 de fevereiro e devem terminar em 27 de junho.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4743-1600. O Saspe fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro.