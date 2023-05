Saspe tem dois novos cursos em parceria com Sebrae, Senac e Senai

O Serviço de Ação Social e Projeto Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), abriu nesta terça-feira (23/05) inscrições para o curso de “Bijuteria”.

Estão sendo oferecidas 18 vagas e, para efetuar o cadastro, os interessados devem comparecer na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1334 - Centro), durante a semana, entre 8 e 17 horas. É necessário a apresentação de um comprovante de residência e um documento de identidade para concluir a inscrição.

A qualificação, que ocorrerá entre 1º e 21 de junho, das 8 horas ao meio-dia, vai instruir os participantes acerca da criação de diferentes tipos de colares, pulseiras, brincos e demais acessórios para uso próprio ou comercialização. Ao final do curso, os alunos recebem um certificado de conclusão.

Além desta atividade, o curso “Pães Doces e Semi Doces” também será promovido para a população suzanense. Neste caso, o órgão municipal abrirá inscrições em 30 de maio e as aulas serão ministradas entre os dias 13 e 28 de junho. A capacitação também terá 18 vagas disponíveis e, assim como o curso de fabricação de bijuteria, vai ser realizada das 8 horas ao meio-dia. A formação visa desenvolver competências para auxiliar no processo de fabricação de massas, recheios e demais processos da panificação.

De acordo com a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, estes cursos são importantes para aqueles que buscam uma nova colocação no mercado de trabalho. “Estas qualificações ocorrerão em parceria com instituições de ensino renomadas e, sem dúvidas, isso pode ser um atrativo maior para as empresas no momento de contratação”.