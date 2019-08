Saspe tem inscrições abertas para 65 vagas em três cursos

Os suzanenses podem se inscrever em três cursos oferecidos pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). Pela primeira vez, o espaço oferecerá aulas em “Técnicas de Organização de Residências”, além de novas edições de “Customização de Roupas – Faça Você Mesmo!” e “Tranças do Amor”.

Para a primeira capacitação, foram colocadas à disposição 25 vagas. Os encontros serão ministrados pela professora Luiza de Marillac David e ocorrerão todas as segundas-feiras, com previsão de início em 9 de setembro e término em 2 de dezembro (segundas-feiras), das 18h30 às 20h30. “Além de aprenderem maneiras de tornar o ambiente mais limpo e organizado, os alunos também vão ter aulas de como manter o foco para conseguir realizar as tarefas diárias dentro de casa”, explicou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Já a professora Elisabeth Coimbra retorna ao espaço com a quarta edição de “Customização de Roupas – Faça Você Mesmo!”, que, desta vez, terá enfoque para a confecção de toalhas de mesa de fuxicos, um tipo de tecido artesanal. Serão oferecidas 20 vagas para a aula, que ocorre no dia 4 de setembro (quarta-feira), das 14 às 17 horas. Os participantes deverão trazer uma agulha, alfinete, tesoura e retalhos de tecido.

Por fim, o curso “Tranças do Amor” volta sob a orientação da cabeleireira Ana Lúcia Santana, que ensinará novos penteados envolvendo tranças. A capacitação também conta com 20 vagas a serem preenchidas e ocorre em dia único, em 9 de setembro (segunda-feira), das 18 às 22 horas.

Para participar das turmas, o interessado deve ter idade mínima de 16 anos, residir em Suzano e se cadastrar na sede do órgão municipal, localizada na rua General Francisco Glicério, número 1.334, no centro, mediante apresentação de cópia de um documento com foto e comprovante de endereço atualizado.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743-1600. O Saspe funciona das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.