Saspe tem vagas para cursos de Padaria Artesanal e Crochê

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai abrir inscrições para novas turmas nos cursos de Padaria Artesanal e Crochê. Os interessados devem procurar a sede do órgão municipal a partir da próxima segunda-feira (5). A programação definida prevê que as aulas terão início em 19 de fevereiro (segunda-feira).

Para a primeira turma do ano do curso de Padaria Artesanal, a Prefeitura de Suzano coloca à disposição 15 vagas. De acordo com o Saspe, a capacitação ocorrerá durante cinco dias, entre 19 e 23 de fevereiro (segunda a sexta-feira), das 13h30 às 16h30.

Já o curso de Crochê terá três meses de duração, com aulas às terças e quintas-feiras. São 20 vagas disponíveis, sendo dez para a turma das 8h30 às 11h30 e outras dez para o período das 13h30 às 16h30.

No ato da inscrição para ambos os cursos, é necessário apresentar original e cópia de documento pessoal e comprovante de endereço de moradia em Suzano. O interessado deve ter pelo menos 18 anos. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

A sede do Saspe fica na rua General Francisco Glicério,1.334, no centro de Suzano. O horário de funcionamento é das 8 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 4743-1600.