Saspe vai promover a oficina ‘Fotografia para Celular’

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre inscrições nesta quinta-feira (7) referentes à oficina “Fotografia para Celular”. Foram colocadas à disposição 50 vagas. Serão realizadas duas aulas teóricas e uma saída fotográfica com os instrutores para que os alunos possam colocar em prática as técnicas que apreenderem.

Para se inscrever é necessário ter pelo menos 16 anos de idade e comparecer até a sede do órgão municipal munido de documento pessoal e comprovante de endereço de Suzano, em dias úteis, das 8 às 17 horas. Não é preciso saber fotografar para participar. O objetivo da oficina é ensinar a fazer fotos mais profissionais, aproveitando todas as ferramentas disponíveis na câmera de um aparelho celular.

A primeira aula ocorrerá em 14 de março (quinta-feira), no Saspe, das 18h30 às 21h30. Nela os participantes aprenderão sobre História da Fotografia e noções básicas, como enquadramento, profundidade de campo, foco, pontos de fuga e lei dos terços. No domingo seguinte (17/03), às 10 horas, os instrutores farão uma saída fotográfica com os alunos na Praça Cidade das Flores.

A última aula será realizada no dia 21 de março (quinta-feira), novamente no Saspe e no mesmo horário. Na oportunidade haverá análise das fotos feitas na atividade ao ar livre e também revisão do conteúdo passado.

Esta será a quinta turma da oficina “Fotografia para Celular”. Desde o ano passado, mais de 180 pessoas já se formaram na capacitação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600. A sede do Saspe fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano.