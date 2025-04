Saúde alcança 2,7 mil pessoas e realiza 495 exames durante campanha contra tuberculose

A Secretaria de Saúde de Suzano alcançou 2.723 munícipes e realizou 495 exames durante a campanha contra a tuberculose que foi realizada entre 17 e 31 de março deste ano. O trabalho de busca ativa desenvolvido nos quatro cantos da cidade garantiu a identificação de 22 casos da doença, que foram acolhidos nos postos da Atenção Básica, para início do tratamento de forma precoce com objetivo de cura, tendo acompanhamento do Ambulatório Municipal de Tisiologia.

Cerca de cem Agentes Comunitários de Saúde (ACS) estiveram mobilizados nesta iniciativa, que teve como objetivo principal o diagnóstico da enfermidade, por meio do exame de escarro. O atendimento garante o tratamento imediato dos munícipes que apresentam os sinais referentes à tuberculose, que incluem tosse seca ou com expectoração por mais de três semanas, falta de apetite, perda de peso, cansaço, dor no peito, febre no fim do dia e suores noturnos.

O ponto alto desta campanha foi o dia 24 de março, quando foram realizadas atividades especiais em alusão ao Dia Mundial de Prevenção e Combate à Tuberculose. Nesta data, todos os postos de saúde do município promoveram ações para alertar a população, detectar casos suspeitos e encaminhar pacientes para tratamento. A programação contou com organização de palestras e distribuição de materiais informativos sobre a doença.

Vale destacar que o trabalho de prevenção e combate à tuberculose acontece o ano inteiro, mas há dois períodos de intensificação, justamente em março e também em setembro. Nestas oportunidades, é feita a conscientização por parte das equipes da Saúde, mesmo para aqueles que não apresentam sintomas, que são orientados a procurar postos e obter mais informações sobre a doença, tendo em vista a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.

Além das unidades da Atenção Básica, cujos endereços podem ser visualizados pelo endereço bit.ly/EnderecosUBS, Suzano também conta com um Ambulatório Municipal de Tisiologia, anexo à Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins – CS II (avenida Paulo Portela, 205 – Centro), especializado no atendimento a pacientes com tuberculose. Em 2023, o espaço passou por uma revitalização completa com troca de piso, renovação da mobília, pintura das instalações e asfaltamento do estacionamento, além de melhorias na acessibilidade, tornando o espaço mais adequado para os usuários.

Por conta do trabalho feito na cidade, o Ambulatório Municipal de Tisiologia foi premiado pelo “Programa Estadual de Controle da Tuberculose de São Paulo”, também no ano de 2023, após alcançar a meta estabelecida durante as 1ª e 2ª etapas da “Campanha de Intensificação da Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios”. O reconhecimento demonstra o compromisso da cidade com o controle e o combate à tuberculose, garantindo um atendimento eficaz e humanizado à população.

A enfermeira da rede Elizângela Lopes de Assis Lima enalteceu a mobilização de toda a equipe para garantir o trabalho de excelência nessa área de atuação. “Estamos cumprindo o nosso papel e colaborando para combater a tuberculose em nosso município. O trabalho em conjunto entre todos os agentes envolvidos, cada um na sua área, garante a identificação, o diagnóstico, o tratamento e a cura da doença, evitando que as pessoas tenham a sua saúde comprometida e possam até perder a vida”, lembrou.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, parabenizou o setor pelos resultados alcançados. “É uma grande satisfação poder contar com essa equipe de profissionais. O trabalho de busca ativa requer empenho, dedicação e conhecimento por parte dos envolvidos. A estrutura e as equipes da Saúde estão sempre mobilizadas para atender com presteza e qualidade aqueles que precisam de cuidado e dos atendimentos especializados. É uma prova da nossa preocupação com os munícipes de Suzano”, afirmou o titular da pasta.