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Jornal Diário de Suzano - 09/04/2026
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Cidades

Saúde alcança pessoas em situação de rua com vacina para quatro doenças

Equipes estiveram no Banheiro Vicentino, no Parque Maria Helena, nesta quarta-feira (08/04), para proteger esse público contra gripe, sarampo, caxumba e rubéola

09 abril 2026 - 17h32Por De Suzano
rabalho foi realizado nesta quarta-feira (08/04), no Banheiro Vicentino, situado no Parque Maria Helenarabalho foi realizado nesta quarta-feira (08/04), no Banheiro Vicentino, situado no Parque Maria Helena - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde reforçou as ações de prevenção na cidade ao proteger pessoas em situação de rua com a vacinação contra gripe, sarampo, caxumba e rubéola. O trabalho foi realizado nesta quarta-feira (08/04), no Banheiro Vicentino, situado no Parque Maria Helena.

A imunização foi viabilizada por meio da atuação conjunta das equipes da Vigilância Epidemiológica e da estratégia “Consultório na Rua”, que alcançou 16 pessoas com a dose que previne contra a gripe. Em dez delas, ainda foi aplicada a vacina que atua contra as outras três enfermidades.

O local foi escolhido porque se tornou uma referência para esse público no município, já que a parceria entre a administração municipal e a Sociedade São Vicente de Paulo proporciona um acolhimento com banho, roupas limpas e a atenção que todos precisam.

Além da vacinação, a estratégia “Consultório na Rua” proporciona cuidado com especialistas ao longo de todo o ano, com uma programação especial de atividades que  garante mais qualidade de vida para eles a partir de propostas educativas, de lazer e entretenimento.

As pessoas abordadas também recebem cuidados em unidades de saúde da rede municipal, em polos de referência da Assistência Social e em casas de acolhimento da cidade. O atendimento ainda acontece por meio de testagem rápida para Infecções Sexulamente Transmissíveis (ISTs) e de pessoas com quadros  sintomáticos de doenças, além de orientações, busca ativa, coletas para exames e implantação de métodos contraceptivos, principalmente o implanon.

A estrutura de suporte que fica à disposição da equipe do Consultório na Rua inclui os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), o Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs).

Entre as casas de acolhimento que fazem parte dessa rede de apoio, podem ser citados o Centro Social Bom Samaritano, localizado na rua General José Galetti, 12, no Jardim Nazareth; e a  Casa de Passagem Madre Tereza, situada na avenida Armando Salles de Oliveira, 645, no Parque Suzano.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou que a assistência promovida pela pasta vai muito além dos serviços implementados pelos postos da rede municipal. “É motivo de orgulho para Suzano acompanhar o importante trabalho que é conduzido pela equipe do ‘Consultório na Rua’. Essa iniciativa permite que possamos ampliar nossa capacidade de atendimento, proporcionando serviços de saúde às pessoas em situação de rua, como foi o caso deste trabalho desenvolvido com a Vigilância Epidemiológica”, ressaltou.

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