Saúde alcança produção expressiva no período de maio a agosto desde 2016

A apresentação referente à prestação de contas foi feita pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, que estava acompanhado da diretora técnica e jurídica da pasta, Tânia Mara Porfírio, e do coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) e da Vigilância Sanitária, Mauro Vaz. A atividade foi conduzida pelo vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt, e contou com a presença dos vereadores Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Gerice Rego Lione; Artur Takayama; Lázaro Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; André Marcos de Abreu, o Pacola; e Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde.

Entre os representantes da administração municipal estiveram no evento alguns outros gestores da Saúde municipal, incluindo a diretora Cintia Steffens Watanabe; os diretores Mizael de Almeida, Sidnei Gomes da Cruz e André Moraes; o assistente de Direção, Diomar Novaes; a coordenadora da Rede Cegonha, Alcione Sena; o coordenador de Regulação, Paulo Oliveira; a coordenadora de Compras, Valquíria Helena; e a coordenadora de Recursos Humanos, Luci Rodrigues dos Santos.

A apresentação detalhou os números que permitiram o recorde de serviços no período citado. Do total de procedimentos, 847.122 foram registrados no setor de urgência e emergência, o que equivale a 32,8%. Outros 835.999 serviços foram contabilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs), cujo percentual de representatividade foi de 32,4%.

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou, em audiência pública realizada pela Câmara de Suzano, na sede da Casa de Leis, nesta terça-feira (26/09), o recorde verificado pela pasta no segundo quadrimestre deste ano. O registro de 2,5 milhões de procedimentos (2.580.126) é o maior para o período compreendido entre maio e agosto desde 2016. Os números contabilizam os serviços promovidos na Atenção Básica, na Rede de Urgência e Emergência (RUE), no setor de especialidades e no ambiente hospitalar.