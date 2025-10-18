Saúde alerta para faltas em 54.388 agendamentos realizados entre janeiro e setembro

A Secretaria Municipal de Saúde reforça junto à população a importância de comparecer às consultas e exames marcados nas unidades de Suzano e até mesmo naquelas localizadas fora do município, para evitar que as vagas fiquem ociosas e outros pacientes deixem de ser atendidos. Somente entre janeiro e setembro, foram registradas faltas em 54.388 agendamentos.

Esse número de faltosos equivale a 20% do número de consultas e exames marcados. Isso significa que um em cada cinco pacientes estão deixando de ser atendidos por conta de falta, somando uma média mensal de seis mil agendamentos.

Somente no último mês de setembro, 6.446 suzanense deixaram de comparecer às Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Saúde de Família (USFs) e aos demais equipamentos de saúde de Suzano e de outros municípios, após realizarem o agendamento.

Deste total, 555 foram registrados na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, na Cidade Boa Vista; 895 no Ambulatório de Especialidades Médicas Doutor Joracy Cruz, no Parque Santa Rosa; e 108 Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, também no Parque Santa Rosa.

Fora do município, foram assinaladas 104 ausências no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Mogi das Cruzes e 68 no Hospital das Clínicas Luzia Pinho de Melo, também em Mogi das Cruzes.

O procedimento adequado para todos que não conseguirem comparecer nos dias e horários marcados é o anúncio da desistência em uma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com 72 horas de antecedência, para que haja tempo hábil para a substituição por um outro paciente no sistema. A informação pode ser passada por esses locais mesmo que as marcações sejam para outras unidades de saúde de Suzano. A lista com os endereços e telefones pode ser conferida no link bit.ly/EnderecosUBS.

Além do trabalho de conscientização junto à população, a Secretaria Municipal de Saúde tem criado alternativas para lidar com essa questão. Desde o ano passado, a pasta passou a disponibilizar de um serviço de call center para estabelecer contato com os munícipes em busca da confirmação ou desistência em relação às consultas e exames. Com esse esforço, a média de faltas tem diminuído, apesar de ser significativa. Até 2023, registrava-se um índice ainda maior, de uma falta a cada três consultas e exames marcados.

Vale destacar que o problema ainda pode se agravar quando se verifica, na Secretaria de Estado da Saúde, que os atendimentos não estão sendo efetivados diante das vagas que são oferecidas. Pode haver uma redução da oferta de atendimentos nas unidades porque as estatísticas revelam pouca assiduidade nas consultas e exames. A consequência pode ser uma priorização de vagas para outros municípios, por exemplo, em caso de atendimentos em unidades de referência regionais.

O secretário de Saúde de Suzano, Diego Ferreira, pede que a população crie esse hábito de desmarcar suas consultas e exames sempre que não houver a possibilidade de comparecimento. “Em alguns casos, nosso município tem poucas vagas para exames que são muito concorridos. Assim, se uma pessoa deixa de comparecer, ela pode prejudicar uma outra que precisa muito desse exame. Se todos conseguirem nos avisar com a antecedência necessária sobre a ausência, nós poderemos atender com muito mais agilidade nossa população”, garantiu.