Saúde alinha estratégias para ampliar 'Programa Saúde na Escola'

A Secretaria Municipal de Saúde está alinhando estratégias para garantir um número cada vez maior de serviços da pasta nas unidades da rede suzanense de ensino. Isso porque, o município aderiu ao “Programa Saúde na Escola”, do governo federal, com o objetivo de proporcionar uma ampliação das atividades inerentes à iniciativa, que, no âmbito municipal, centrava esforços na assistência odontológica aos alunos até o ano passado.

Neste ano, a proposta é ir muito além desse tipo de atendimento, promovendo uma ampla gama de temas e práticas essenciais, tais como o combate ao mosquito Aedes aegypti - causador da dengue -, adoção de hábitos alimentares saudáveis, educação para a cidadania e os direitos humanos e estímulo à cultura da paz

O programa, que já teve início, ainda abordará a prevenção do consumo de substâncias prejudiciais como álcool, tabaco e drogas ilícitas; os cuidados com a saúde mental; a prevenção de agravos e doenças negligenciadas, a orientação sobre saúde sexual e reprodutiva; e a conscientização ambiental. A expectativa é que sejam contemplados 64.709 estudantes de 117 escolas da rede municipal e estadual.

Para discutir esses assuntos, a diretora de Atenção à Saúde, Cintia Steffens Watanabe, se reuniu na sede da secretaria, no centro, com as coordenadoras Regislaine Gonçalves (Atenção Básica), Alcyone Sena (Rede Alyne) e Magna Damasceno (Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual - RAPSVDS), entre outros representantes da pasta. A ideia é que equipes multidisciplinares de toda a rede de Saúde possam estar envolvidas na programação que será desenvolvida junto às escolas.

Uma das propostas do trabalho é aproximar as unidades da Atenção Básica das escolas que ficam no seu entorno. Para mostrar como poderá ser executado o plano, também estiveram presentes no encontro servidores representantes das Unidades de Saúde da Família (USF) Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda, e Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo; e também da Unidade Básica de Saúde (UBS) José Mariano de Souza Coutinho Júnior, no Jardim Colorado. Eles atuarão na prevenção da violência nas escolas de Ensino Fundamental I (primeiro ao quinto ano) das respectivas regiões onde estão instaladas.

A diretora de Atenção à Saúde afirmou que as perspectivas são muito positivas em relação ao conjunto de ações que serão implementadas. “A partir da adesão à nova portaria do Ministério da Saúde, realizada pelo município de Suzano, receberemos incentivo para promover ações além das já realizadas nas escolas com a Saúde Bucal. Agora também ofertaremos ações de prevenção e promoção da saúde, educação sexual e reprodutiva, prevenção de casos de violência e cultura de paz, ampliando as ações da Secretaria Municipal de Saúde junto à Educação”, declarou Cintia.

Já o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou o reforço do trabalho relacionado à Saúde Mental que passará a ser trabalhado nas unidades de educação. “Muito empenho, reflexões e conhecimento farão parte desta nova jornada para proteger este público de um agravo social tão sério que impacta na saúde da população e tem efeitos ao longo da vida adulta. Promoveremos também outros encontros para que diversas temáticas possam ser abordadas, por meio de estratégias adotadas pelas equipes em escolas do ensino médio e posteriormente nas creches do município”, ressaltou o titular da pasta.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, frisou que os alunos só têm a ganhar com a atuação das equipes da Saúde nas escolas.